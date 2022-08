WRC | Hyundai: fiducia a Moncet, ma non trova il sostituto di Adamo

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport si trova nel bel mezzo di un anno di transizione, e questo è ormai un fatto acclarato. Dall'addio di Andrea Adamo, la sezione sportiva della Casa coreana è stata affidata al vice team director Julien Moncet, incaricato di portare avanti le operazioni su più fronti, dal WRC sino ad arrivare all'ETCR, passando anche dal reparto Customer Racing.

L'addio concordato con Andrea Adamo ha portato Moncet alla guida - si pensava momentanea - della struttura di Alzenau, in attesa che i piani alti di Hyundai individuassero la persona giusta che potesse proseguire l'operato del manager piemontese dopo che quest'ultimo era riuscito a portare a casa 2 titoli Costruttori WRC consecutivi, senza contare i successi nel WTCR e quelli derivanti dal reparto Corse Clienti.

A ormai 9 mesi dall'addio di Adamo, Hyundai è ancora guidata da Moncet. Nel corso delle ultime settimane sono uscite varie speculazioni su nomi di persone che avrebbero potuto colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Adamo, ma Hyundai ha voluto fare chiarezza su questo punto pubblicando un comunicato sui propri canali social.

"La seguente dichiarazione viene rilasciata in seguito all'emergere di diverse notizie speculative sui media online e cartacei riguardanti la struttura dirigenziale di Hyundai Motorsport GmbH".

"Hyundai Motorsport continua a sostenere il suo vice direttore del team, Julien Moncet, che guida le attività dell'organizzazione nel WRC, nel FIA ETCR e nelle operazioni di Customer Racing".

"Riconosciamo e celebriamo l'immenso sforzo di squadra compiuto da tutti i membri dell'azienda per sostenere la nostra campagna WRC, che ha recentemente portato a due vittorie consecutive nel Rally di Finlandia e nel Rally di Ypres in Belgio. Questi risultati sono la ricompensa per questi sforzi e dimostrano che stiamo andando nella giusta direzione, un messaggio sostenuto dai commenti dei nostri equipaggi".

"Allo stesso tempo, cerchiamo costantemente di rafforzare la nostra organizzazione, esaminando le possibilità interne ed esterne, al fine di gettare solide basi per il futuro delle nostre operazioni di gara e di rally. Qualsiasi modifica apportata alla struttura del nostro team senior sarà sempre comunicata attraverso un annuncio ufficiale".

Andrea Adamo, Team principal Hyundai Motorsport festeggia la vittoria di Thierry Neuville al Rally di Spagna Photo by: Hyundai Motorsport

Gli ultimi mesi nel WRC, dopo un avvio a dir poco shock, sono stati incoraggianti. Le i20 N Rally1 stanno progredendo e le recenti vittorie ottenute in Finlandia e in Belgio lasciano ben sperare per il futuro. La stagione corrente dovrà essere utilizzata come preparazione per il 2023, considerando che i titoli - sebbene non ancora in via matematica - hanno imboccato le strade di Kalle Rovanpera e Toyota Racing.

Ciò che però risulta evidente, sono le difficoltà di Hyundai Motorsport nel trovare una figura che possa prendere il posto di Adamo. Le ricerche sono ancora in corso, altrimenti Moncet sarebbe già stato insignito del ruolo di team director da tempo.

Motorsport.com, tramite diverse fonti, è venuto a conoscenza di offerte fatte a diverse persone che, però, non hanno sortito l'effetto sperato perché evidentemente non adeguate alla mole di lavoro e responsabilità a cui avrebbero dovuto adempiere. Una situazione non facile per una realtà che era in piena crescita e che, almeno per ora, sembra trovarsi in una fase di stallo che ha compromesso il presente, ma che potrebbe segnare anche le prossime stagioni.