WRC | Hyundai: ecco la line up piloti per il Rally del Giappone

Hyundai Motorsport ha annunciato oggi i nomi dei tre equipaggi che schiererà al Rally del Giappone, ultimo appuntamento del WRC 2023 previsto dal 16 al 19 novembre.

Il team di Alzenau continuerà con la politica portata avanti negli ultimi anni, confermando i due equipaggi titolari anche sugli asfalti nipponici e mantenendo l'alternanza sulla terza vettura.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe saranno regolarmente al volante della i20 N Rally1 numero 11 per cercare di replicare il successo ottenuto alla fine del 2022. I belgi riuscirono a dare uno dei pochi dispiaceri a Toyota Racing, vincendo in casa loro, davanti al loro pubblico.

Anche quest'anno Neuville correrà per il piacere di cercare la 19esima vittoria della carriera, perché dal Rally del Cile è matematicamente fuori dai giochi per la conquista del titolo, circoscritta ai soli Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans.

Sulla seconda i20 N Rally1 ci saranno Esapekka Lappi e Janne Ferm. I due finlandesi, invece, avranno un solo obiettivo nel corso delle ultime due gare dell'anno: convincere i vertici di Hyundai Motorsport a dare loro un'altra occasione dopo il ritorno di Ott Tanak a partire dalla prossima stagione.

Per loro si potrebbe aprire l'opportunità di correre sulla terza i20, ma questa sarà vincolata all'eventuale introduzione di una quarta i20, altrimenti potrebbero trovarsi costretti a tornare un equipaggio part-time, condividendo la vettura con un altro.

Il Rally del Giappone 2023 sarà importante anche per un altro motivo. Dani Sordo e Candido Carrera correranno sulla terza i20 N Rally1 e per loro potrebbe essere l'ultima apparizione insieme non solo nella stagione, ma della carriera.

Lo spagnolo di Torrelavega dovrà chiarire le proprie intenzioni sul suo futuro e Hyundai dovrà fare la sua parte, decidendo se e quale potrà essere il ruolo di Dani dal 2024 in poi. Non è escluso che possa continuare, ma a oggi l'incertezza trova più spazio rispetto alle basi.