WRC | Hyundai: ecco gli equipaggi per il Rally Finlandia

A pochi giorni dal termine del Safari Rally, sesto appuntamento del WRC 2022, Hyundai Motorsport ha annunciato i tre equipaggi chiamati a cercare la vittoria al Rally di Finlandia, ottavo appuntamento del Mondiale Rally previsto dal 4 al 7 agosto.

Il team diretto da Julien Moncet deve provare a mettere in piedi una rimonta che, almeno a oggi, sembra una sorta di missione impossibile. 62 i punti da recuperare su Toyota Racing dopo 6 rally sembrano un muro insormontabile: servirà non solo aumentare le prestazioni, ma curare l'affidabilità, vero tallone d'Achille per il team di Alzenau.

Sulla Hyundai i20 N Rally1 numero 11 ci sarà il primo degli inseguitori di Kalle Rovanpera, ovvero Thierry Neuville con accanto Martijn Wydaegne. L'equipaggio belga si trova quasi nella medesima situazione di Hyundai: sono 65 i punti di distacco dal finlandese e anche lui è chiamato a una rimonta quasi impossibile.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sulla i20 N Rally1 numero 8 ci sarà Ott Tanak, navigato dal solito Martin Jarveoja. L'equipaggio estone è reduce da una filotto di problemi tecnici che hanno precluso un buon piazzamento nel Mondiale. Sebbene sia a oggi terzo, è molto staccato dal leader del Mondiale, ma anche dal suo compagno di squadra Thierry Neuville.

Sulla terza i20 N Rally1, la numero 2, ci saranno Oliver Solberg ed Elliott Edmondson. Lo svedese avrà la grande opportunità di correre su strade e un tipo di fondo che conosce molto bene. Hyundai si aspetta molto da Oliver nel fine settimana di gara che può essere considerato quasi come una seconda gara di casa.

Considerando la formazione di piloti scelta da Hyundai per il Rally di Finlandia, Dani Sordo e Candido Carrera dovrebbero tornare al volante della vettura ibrida all'Acropoli, nel mese di settembre.