WRC | Hyundai ha scelto Cyril Abiteboul come team principal

Hyundai Motorsport apre oggi un nuovo capitolo della sua storia nel WRC. Dopo la parentesi firmata Michel Nandan con cui è tornata nel Mondiale Rally e quella vincente con Andrea Adamo, il team di Alzenau ha scelto il nome del nuovo team principal: Cyril Abiteboul.

Dell'interesse di Hyundai per il manager parigino avevamo già scritto a metà novembre, ma le cose si sono concretizzate solo nelle ultime ore, con Abiteboul che sostituirà Julian Moncet - vice team principal che ha diretto la squadra nel 2022 - e prenderà le redini di una squadra che ha bisogno di leadership, di una direzione ben precisa da prendere per tornare a lottare stabilmente per i titoli WRC.

Abiteboul, nato a Parigi nel 1977, torna nel motorsport che conta dopo aver diretto il team Renault Sport F1 dal 2014 al 2021. Il team, che poi cambiò il nome da Renault ad Alpine, ha scelto a fine 2021 Otmar Szafnauer come team principal, entrato in carica all'inizio del 2022.

In questo periodo Abiteboul è rimasto a sondare il terreno, aspettando la giusta occasione per poter sposare un progetto che lo allettasse. Hyundai Motorsport è quello che lo ha attirato maggiormente e avrà ciò che stava aspettando.

Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director Photo by: Renault

Arrivando in Hyundai a inizio dicembre, l'ex team principal di Renault avrà poco tempo per prendere confidenza con il suo team. I test per il Rallye Monte-Carlo scatteranno già questo mese e il prologo del WRC 2023 si terrà a metà gennaio, quindi fra poco più di un mese.

Una situazione non facile, che però già Andrea Adamo aveva dovuto affrontare quando si insediò a capo della sezione sportiva della Casa coreana. Il team, però, ha già annunciato i piloti per la prossima stagione: accanto a Thierry Neuville - in possesso di un contratto pluriennale - e Dani Sordo sono arrivati Esapekka Lappi e Craig Breen.

Non è tutto, perché Abiteboul avrà per le mani una squadra che - stando alle ultime uscite stagionali 2022 - sembra essere in ripresa grazie ai 5 successi complessivi (3 ottenuti dall'ex Ott tanak e 2 da Neuville) colti nella campagna terminata da poche settimane. Le i20 N Rally1 non sembrano ancora all'altezza delle Toyota GR Yaris Rally1, ma la curva di progressione sembra in ascesa.

Le certezze sono poche, rispetto a un passato più organizzato e più vincente rispetto al presente. Starà ad Abiteboul dare la direzione e la personalità tanto richiesta anche dai piloti nel 2022 e riportare Hyundai a essere contendente credibile per i titoli.