WRC | Hyundai crede che la i20 abbia una finestra d'assetto stretta

Hyundai Motorsport ha lasciato la Finlandia con un risultato ben al di sopra delle aspettative iniziali, trovandosi in testa al Mondiale Piloti con Thierry Neuville a 27 punti di margine sul primo dei rivali e con 20 punti di vantaggio nel Mondiale Costruttori.

Le classifiche sorridono al team di Alzenau, ma sotto l'aspetto delle prestazioni le cose non hanno soddisfatto i vertici della squadra coreana. Le Toyota, sui fondi della Finlandia, sono state imprendibili per quasi tutte le 20 prove speciali disputate e solo una gestione del team a dir poco rivedibile (certo non aiuta avere il team principal in gara durante un fine settimana così delicato) ha permesso a Neuville di chiudere addirittura al secondo posto.

Per tutto il fine settimana il belga ha provato a cambiare l'assetto della sua i20 N Rally1, non trovando nulla che potesse fargli cambiare passo e provare ad attaccare sulle veloci speciali finlandesi.

Al termine dell'evento, Cyril Abiteboul ha dato una spiegazione delle difficoltà incontrate dal suo team nel nono appuntamento del WRC, definendo la i20 N "peaky". Ciò significa avere una vettura che ha una finestra di messa a punto molto ridotta.

"Credo che in sostanza la storia sia che abbiamo un'auto che soffre di due cose: in primo luogo ha una finestra operativa molto stretta di qualunque assetto si proponga. Quando ci sono condizioni stabili può andare tutto bene dallo Shakedown alla Power Stage di domenica".

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"In un rally come quello di Finlandia, dove le condizioni cambiano quasi di curva in curva, non funziona. Semplicemente non funziona", ha spiegato il team principal di Hyundai a Motorsport.com.

"In condizioni di terreno scivoloso onon siamo stabili come la Toyota, che per me è il punto di riferimento. Penso che sia chiaro, dobbiamo lavorarci ancora".

Hyundai ha in programma una serie di test di sviluppo per cercare di cambiare la situazione in vista della prossima stagione. Ad Alzenau ci sono già alcune idee in fase di sviluppo che saranno provate per cercare di cambiare le cose.

"In primo luogo dobbiamo trovare una finestra operativa più ampia e, in secondo luogo, lavorare sulle condizioni di bassa aderenza. Alcuni di questi aspetti stiamo cercando di risolverli con progetti che abbiamo in cantiere per la vettura del prossimo anno, ma non sono ancora del tutto risolti. Stiamo però facendo grandi sforzi".

"Per risolvere questi problemi in modo definitivo abbiamo in programma alcuni test dedicati".