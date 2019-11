WRC: Hyundai con Breen al posto di Mikkelsen al Rally d'Australia

In poche ore Hyundai Motorsport ha svelato uno degli equipaggi per il WRC 2020 - i neo iridati Ott Tanak e Martin Jarveoja - e anche la line up piloti che schiererà al Rally d'Australia, ultimo appuntamento del Mondiale Rally 2019.

Il team diretto da Andrea Adamo correrà ovviamente con tre i20 Coupé WRC Plus in Australia, ma a far sensazione è chi sarà al volante della terza vettura. Se su Neuville e Sordo non vi erano dubbi, ecco che fa scalpore l'assenza di Andreas Mikkelsen

Il norvegese ha così terminato - almeno al momento - la sua avventura con il team di Alzenau. Almeno per ora, nel 2020 sembra difficile che possa trovare posto nella line up piloti, che annovererà il nuovo campione del mondo Ott Tanak, Thierry Neuville, Sébastien Loeb e Dani Sordo, che si spartiranno la terza vettura per 13 dei 14 eventi programmati.

Mikkelsen salterà dunque anche l'ultima gara della stagione, perché Hyundai Motorsport ha scelto al suo posto Craig Breen, navigato ancora una volta da Paul Nagle.

Il nord-irlandese correrà così la sua terza gara con il team coreano dopo aver esordito al Rally di Finlandia con un settimo posto e aver centrato l'ottavo al Rally del Galles Gran Bretagna.

Mikkelsen, intanto, sta sondando il mercato per trovare un sedile per la prossima stagione. Adamo ha affermato di essere ancora in contatto con il norvegese per qualche collaborazione in vista della prossima stagione, ma è lecito pensare che stia lavorando per trovare una soluzione che possa garantirgIi di correre più gare possibili nella prossima stagione.