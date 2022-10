WRC | Hyundai annuncia la separazione da Tanak a fine stagione

Carica lettore audio

A poche ore dal termine del Rally di Catalogna, Hyundai Motorsport ha ufficializzato una notizia che Motorsport.com vi aveva anticipato qualche settimana fa: al termine della stagione Ott Tanak non sarà più pilota ufficiale del team che ha base ad Alzenau.

L'ufficialità è arrivata nella tarda serata di oggi ed è la seconda, grande novità che andrà a stravolgere la line up piloti di Hyundai della prossima stagione. Dopo l'addio a Oliver Solberg ecco quello a Ott Tanak.

Se lo svedese è stato lasciato libero per la poca esperienza alle spalle e gli errori fatti in stagione, Tanak - campione del mondo 2019 con Toyota Racing - abbandonerà Hyundai per ragioni personali che lo hanno portato a esercitare l'opzione che gli consente di uscire dal contratto valido anche per il 2023 con un anno d'anticipo.

Ott Tänak ha dichiarato: "Si tratta di una decisione personale che ho preso valutando attentamente e rispettando la squadra. Tuttavia, sento di essere in una fase della mia carriera in cui devo intraprendere una nuova sfida. Nelle ultime tre stagioni abbiamo avuto una buona collaborazione e sono orgoglioso dei risultati ottenuti".

"Abbiamo lavorato duramente insieme per superare alcuni momenti difficili e, come abbiamo dimostrato quest'anno, ci siamo mossi nella giusta direzione. La seconda parte di questa stagione ha dimostrato il livello di prestazioni che possiamo raggiungere quando le cose funzionano, ma per me è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. Ringrazio la squadra per la sua comprensione e auguro a tutti loro ogni bene".

L'ultima uscita di Tanak con i colori Hyundai avverrà al Rally del Giappone, il mese prossimo, in quello che sarà l'ultimo evento della stagione 2022. Il team, invece, dovrà continuare a lavorare per costruire la nuova line up per la prossima stagione.

Con gli addii di Solberg e, soprattutto, di Tanak, rimane sotto contratto il solo Thierry Neuville. Dunque saranno ben 2 le caselle da occupare in poche settimane per poter arrivare al Rallye Monte-Carlo con tre equipaggi pronti a correre. Non sarà una sorpresa vedere Sordo al volante della terza i20 N Rally1 nel Principato, affiancando proprio Neuville.

Julien Moncet, vice team principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "La partenza di Ott è una delusione, ma è una decisione che dobbiamo accettare e rispettare. È senza dubbio uno dei migliori piloti di rally del mondo, come abbiamo avuto la fortuna di sperimentare in prima persona attraverso le vittorie che abbiamo ottenuto insieme in tre stagioni. È stato un po' un ottovolante. Il nostro primo anno di lavoro insieme è stato condizionato dalla pandemia; quest'anno abbiamo affrontato una nuova serie di regolamenti ibridi che sono stati certamente impegnativi".

"Ott ha dimostrato una vera leadership, spingendo se stesso e il team a trovare miglioramenti e a tornare a vincere. Di recente, abbiamo acquisito uno slancio positivo con la nostra Hyundai i20 N Rally1. Ci mancherà, ma è anche un'opportunità per riorganizzarci e ricostruire. Stavamo già pensando alla composizione del nostro equipaggio per il 2023, quindi questa decisione, pur non essendo voluta, ci apre diverse possibilità per prepararci alla prossima stagione. Auguriamo a Ott e Martin il meglio per il loro futuro".

Ora Tanak dovrà risolvere i dubbi legati al suo futuro. Potrebbe ritirarsi - a causa di una situazione famigliare che potrebbe richiedere la sua presenza a casa - oppure potremmo vederlo in altri team. Toyota, nella persona di Jari-Matti Latvala, ha spesso dichiarato di voler confermare tutti gli attuali piloti, ma in quei frangenti non c'era un pilota del calibro di Tanak libero.

Inoltre Elfyn Evans è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante. Non sarebbe sorprendente veder tornare Tanak in Toyota dopo tre stagioni in Hyundai. Più difficile l'opzione M-Sport a causa della situazione economica poco florida del team britannico.

Per quanto riguarda Hyundai, invece, ora tutte le strade portano ad Andreas Mikkelsen. Il campione del mondo WRC2 in carica è il primo indiziato a tornare ad Alzenau e anche Craig Breen potrebbe fare il percorso inverso, ovvero tornare in Hyundai dopo averla lasciata al termine della passata stagione.