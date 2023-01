WRC | Hyundai annuncia Cyril Abiteboul come nuovo team principal

Carica lettore audio

La tanto invocata direzione è arrivata. Hyundai Motorsport ha annunciato oggi l'ingaggio di Cyril Abiteboul come nuovo team principal, rendendo ufficiale così l'anticipazione che Motorsport.com vi aveva dato all'inizio dello scorso mese di dicembre.

Il manager parigino, dopo due anni di inattività, torna così a guidare un team di prim'ordine e che ha ambizioni molto alte. Dopo due stagioni senza titoli, Hyundai andrà alla caccia degli iridi 2023 di WRC e Abiteboul sarà la guida tanto attesa e tanto richiesta nel corso della passata stagione.

Abiteboul, annunciato oggi nel nuovo ruolo, ha in realtà finalizzato i suoi accordi con Hyundai Motorsport alla fine del 2022, nel mese di dicembre. Intanto il team aveva già definito le line up per la nuova stagione e proseguito lo sviluppo della i20 N Rally1.

"Sono entusiasta dell'opportunità di unirmi a Hyundai Motorsport come team principal a partire da quest'anno", ha dichiarato Abiteboul in seguito all'annuncio ufficiale. "Nel motorsport, come nel resto delle loro attività, il marchio Hyundai sta costruendo passo dopo passo la sua leadership".

"Sono entusiasta della prospettiva di far parte di questo progetto, gestendo i programmi WRC e Customer Racing, dove il team ha già dimostrato di essere un concorrente molto forte".

"Non vedo l'ora di immergermi nella comunità dei rally e scoprire di più su questo sport spettacolare. Hyundai mi ha dato il suo supporto per rendere il passaggio a questo ruolo più facile possibile e non vedo l'ora di iniziare".

Abiteboul si trova ora con un team che farà ancora affidamento su Thierry Neuville per la caccia al titolo iridato Piloti, mentre per quello Costruttori potrà avere il supporto del neo arrivato Esapekka Lappi oltre al confermato Dani Sordo e Craig Breen, cavallo di ritorno dopo appena una stagione intera passata con M-Sport.

Hyundai sarà guidata da un manager fuori dal giro che conta del motorsport da un paio d'anni, ovvero dopo la separazione da Renault Sport F1 - poi diventata Alpine - alla fine della stagione che decretò il ritorno della squadra sul podio grazie a un paio di exploit di Daniel Ricciardo.

L'ex team principal della Renault farà l'esordio nel nuovo ruolo al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del WRC 2023 previsto dal 19 al 22 gennaio. Prende il posto di Julien Moncet, il quale ha retto per una stagione la squadra dopo la separazione tra Hyundai e Andrea Adamo e che ora rimarrà in Hyundai Motorsport ma con un ruolo differente, dedicato allo sviluppo di tecnologie future.

Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal with the drivers line-up Photo by: Hyundai Motorsport

Il presidente di Hyundai Motorsport, Sean Kim, ha parlato dell'arrivo di Abiteboul a capo del team WRC e della sezione Customer Racing: "L'esperienza fatta da Cyril in Formula 1 ci aiuterà a esplorare nuove opportunità di crescita e miglioramento mentre cerchiamo di lottare più intensamente per i titoli nel WRC e di sostenere i nostri team Customer Racing".

"Gli daremo il tempo di ambientarsi, scoprire Hyundai Motorsport e, col tempo, di fare il suo ruolo di team principal".

"Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Julien Moncet, che ha assunto il ruolo di vice team principal nella scorsa stagione facendolo con determinazione. Sotto la sua guida abbiamo ottenuto 5 vittorie e costruito una solida base nella seconda parte del 2022".

"Non ho dubbi che il personale tecnico di Hyundai Motorsport, insieme a Cyril, dimostrerà una leadership più forte e più chiara in futuro, collaborando strettamente con il Global R&D di Hyundai Motor Company".

Il team che ha sede ad Alzenau annovererà così il quarto team principal della sua storia da quando nel 2014 è entrata nel WRC. In principio a guidare il team fu Michel Nandan, poi il manager monegasco venne sostituito da Andrea Adamo. Dopo Moncet, reggente per una sola stagione, ecco Abiteboul. In Corea si augurano di aver fatto la scelta giusta, affidandosi soprattutto alla grande esperienza di Abiteboul maturata nei vari ruoli ricoperti in Formula 1 tra Renault Sport e Caterham.

Cyril Abiteboul, classe 1977, ha alle spalle una storia piuttosto lunga nel Motorsport. In seguito alla laurea, conseguita nel 2001, il parigino è entrato a far parte del team Renault curando prima il sito del team, per poi essere promosso a Business Development Manager e, nel 2007, direttore esecutivo del team di Formula 1.

Nell'ottobre del 2012 Abiteboul è diventato team principal del team Caterham di Formula 1, prendendo il posto di Tony Fernandes. 2 anni più tardi, nel 2014, ha fatto il ritorno in Renault Sport F1 con il ruolo di amministratore delegato.

Nel 2021 ha poi lasciato Renault per approdare in Mecachrome con il ruolo di consulente per gli sport motoristici. Nella seconda parte del 2022 ecco i contatti con Hyundai Motorsport, che si sono formalizzati alla fine dell'anno e a inizio 2023 l'investitura ufficiale nel ruolo di team principal.