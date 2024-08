WRC | Hyundai: all'Acropoli con Sordo sulla terza i20 N Rally1

Sembrava ormai che la stagione 2024 di Dani Sordo nel WRC potesse essere arrivata al capolinea, invece Hyundai Motorsport ha deciso di affidarsi ancora una volta al pilota spagnolo.

Sordo, infatti, è stato inserito nella line up titolare di Hyundai per il Rally dell'Acropoli, previsto dal 5 all'8 settembre in Grecia, decimo appuntamento del Mondiale Rally in cui Hyundai è in testa in entrambe le classifiche provvisorie.

Dani Sordo e Candido Carrera saranno al volante e alle note sulla terza Hyundai i20 N Rally1, affiancando i due equipaggi titolari formati da Thierry Neuville - Martin Wydaeghe e Ott Tanak - Martin Jarveoja.

Per Sordo sarà il primo rally al volante della i20 N Rally1 da tre mesi a questa parte. L'ultimo evento a cui ha preso parte il nativo di Torrelavega risale al mese di giugno, quando corse al Rally Italia Sardegna.

Sordo, quest'anno, ha corso sia in Portogallo che in Italia, chiudendo i rally su terra al quinto posto in terra lusitana e al terzo posto nell'isola in cui sventola la bandiera dei 4 mori per un totale di 27 punti complessivi portati a casa.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Nei rally su terra veloce Hyundai aveva puntato su Esapekka Lappi e Andreas Mikkelsen, Su quelli lenti Sordo è senza dubbio la miglior soluzione anche per la posizione di partenza favorevole nelle speciali del venerdì. Avendo corso così poco durante la stagione, i suoi punti lo aiuteranno a partire tra gli ultimi nelle prove previste nella prima tappa.

Dopo il Rally di Sardegna, Sordo aveva dichiarato: "Non so se mi vedrete ancora. Avevo in programma 2 rally quest'anno. Non voglio parlare di questo (all'epoca), dunque vedremo. Ho finito il Rally Italia Sardegna con un podio e mi rende felice".

Toyota, sulla sua terza vettura, ha deciso di schierare Sébastien Ogier per dare la caccia al titolo Piloti. Sordo, probabilmente, sarà la carta per Hyundai che dovrà aiutare Thierry Neuville in caso di necessità nel corso del fine settimana greco per restare in testa al Mondiale.

Attualmente il pilota belga ha 27 punti di vantaggio su Ogier, primo degli inseguitori. I due sono seguiti da Ott Tanak, terzo a 137 punti ed Elfyn Evans, fermo a 132 dopo il ritiro al Rally di Finlandia.