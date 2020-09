WRC, Hyundai: al Rally d'Italia torna titolare Dani Sordo

A pochi giorni dal Rally di Turchia, Hyundai Motorsport ha rivelato quali saranno i tre equipaggi con cui prenderà parte al Rally Italia Sardegna, penultimo appuntamento del WRC 2020.

Come al solito il team di Alzenau farà affidamento sui campioni del mondo in carica, Ott Tanak e Martin Jarveoja, ma anche Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul. Questi due sono gli equipaggi che, salvo clamorose sorprese, rimarranno titolari sino al termine della stagione.

La vera sorpresa per il fine settimana di Alghero sarà il ritorno in macchina di Daniel Sordo e Carlos Del Barrio. Per l'equipaggio spagnolo dovrebbe trattarsi del loro penultimo appuntamento della stagione, considerando che al Rally Ypres Hyundai dovrebbe contare ancora sulle loro grandi capacità su asfalto.

Per Sordo e Del Barrio si tratterà di un ritorno alle corse dopo ben sei mesi, senza contare che, per gli spagnoli, si tratterà del secondo appuntamento della loro stagione nel WRC. Quest'anno, infatti, i due erano stati impiegati solamente al Rally del Messico, ultima prova prima del blocco dovuto alla pandemia da COVID-19.

Sordo e Del Barrio potranno poi riassaporare le sensazioni provate nel 2019, perché proprio lo scorso anno riuscirono a vincere la gara in Sardegna approfittando di un guasto allo sterzo della Toyota Yaris dell'oggi compagno di squadra Ott Tanak.

Ricordiamo invece che, in questo weekend, Hyundai schiererà sulla terza i20 Coupé WRC per il Rally di Turchia Sébastien Loeb e Daniel Elena. I 9 volte iridati WRC affiancheranno Tanak-Jarveoja e Neuville-Gilsoul.