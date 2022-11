WRC | Hyundai 2023: arriva Lappi e torna Breen

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport ha scelto i nomi dei piloti per il proprio futuro nel WRC. Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Il team di Alzenau ha deciso di aprire le proprie porte a un pilota che mai ha difeso i colori di Hyundai, ma anche a uno che li ha difesi per diverso tempo e che, per opportunità lavorative, aveva scelto un'altra strada.

Stiamo parlando rispettivamente di Esapekka Lappi e Craig Breen. Il pilota finlandese arriva in Hyundai dopo aver corso per una stagione - e part time - per Toyota Racing, condividendo il volante della terza GR Yaris Rally1 con l'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier.

Per quanto riguarda Breen, invece, il suo è un inaspettato ritorno. A fine del 2021 l'originario di Slieverue aveva deciso di lasciare Hyundai per diventare pilota ufficiale M-Sport, con l'opportunità di poter prendere parte a tutti gli eventi della stagione e non essere impiegato solo a tratti come invece era avvenuto di recente proprio con il team che ha sede in Germania.

Sono loro dunque i due piloti indicati a prendere il posto di Ott Tanak e Oliver Solberg. L'estone ha lasciato il team dopo tre stagioni per motivi personali, mentre lo svedese ha dovuto far fronte a un vero e proprio appiedamento da parte di Hyundai.

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

La Casa coreana ha scelto di non rinnovargli il contratto dopo appena una stagione al volante della i20 N Rally1, ottenendo come miglior risultato il quarto posto al Rally di Ypres.

Per quanto riguarda Breen, quest'anno i due risultati migliori li ha ottenuti al Rally Italia Sardegna, grazie a un bel secondo posto, e al terzo centrato nella prova d'apertura della stagione a Monte-Carlo.

Esapekka Lappi ha invece collezionato tre podi complessivi (Svezia, Finlandia e Belgio), contribuendo in modo significativo alla conquista del titolo iridato Costruttori da parte di Toyota nel corso di questa stagione.

In tutti questi movimenti di mercato è rimasto inaspettatamente fuori Andreas Mikkelsen. Il norvegese, anche lui ex pilota di Hyundai Motorsport, sembrava essere in procinto di tornare ad Alzenau dopo aver vinto il titolo WRC2 nella passata stagione. Invece così non sarà e, di fatto, è l'escluso eccellente in questa girandola di piloti.

Resta poi aperta una casella molto importante in Toyota: chi sarà il pilota che, part time, condividerà la terza GR Yaris Rally1 con Sébastien Ogier? Il mercato piloti 2023 non è ancora finito...