WRC | Hankook: pronto l'esordio delle gomme da asfalto 2025

A partire dalla stagione 2025 del WRC la Hankook sarà la fornitrice unica di pneumatici del Mondiale, sostituendo dopo 4 anni la Pirelli.

La Casa coreana produttrice di pneumatici utilizzerà la stagione attuale per provare a più riprese le sue gomme. L'obiettivo è chiaro: arrivare all'inizio della prossima consegnando ai team i migliori prodotti possibili.

I test sulle gomme 2025 sono iniziati il mese scorso con i test svolti in Svezia sulle gomme da neve, che saranno utilizzate solo nel secondo appuntamento WRC 2025 che si terrà sempre nel mese di febbraio.

Tra pochi giorni faranno il loro esordio le gomme da asfalto, con i team che saranno impegnati nei test pre evento del Rally di Croazia, quarto appuntamento della stagione 2024 e secondo stagionale su asfalto dopo il Rallye Monte-Carlo (che è considerato un rally dalle condizioni miste).

I tre team che si giocano vittorie e titoli, dunque Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford avranno l'occasione di compiere test con le nuove Hankook, schierando rispettivamente due piloti titolari che fanno tutta la stagione e uno part-time.

Toyota proverà le gomme coreane con il vice leader del Mondiale Piloti Elfyn Evans, Hyundai con Andreas Mikkelsen e M-Sport con Adrien Fourmaux, reduce da due podi consecutivi e del terzo posto nel Mondiale Piloti.

I team potranno solo provare le gomme, macinando chilometri, ma non potranno lavorare sull'assetto delle vetture, né su altri aspetti legati al Rally di Croazia. Si tratterà dunque di test dedicati esclusivamente allo sviluppo delle gomme in cui i team non potranno trarre alcun tipo di vantaggio tecnico in vista dell'evento che si terrà dal 19 al 21 aprile.

Il test Hankook avverrà anche in assenza della propulsione ibrida. Ricordiamo infatti che dal 2025 il pacchetto elettrico posto poco prima dell'assale posteriore delle attuali Rally1 realizzato da Compact Dynamics sarà bandito dopo le ultime decisioni ratificate dal Consiglio Mondiale del Motorsport.

E' probabile che i team tengano sulle vetture le componenti elettriche per mantenere il peso che dal 2025 non sarà più dato dall'ibrido, ma da una zavorra. Dopo il Rally di Croazia il WRC inizierà la parte di stagione - quella più corposa - su sterrato con il Rally del Portogallo dal 9 al 12 maggio, seguito dal Rally Italia Sardegna, Rally di Polonia, poi Lettonia, Finlandia Acropoli (Grecia) e Cile.

A quel punto Hankook avrà modo di provare anche le gomme da sterrato, prima di chiudere la stagione ancora su asfalto con Rally dell'Europa Centrale e Rally del Giappone.