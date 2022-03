WRC | Guai all'ibrido: il Consiglio Mondiale valuterà cambiamenti

Carica lettore audio

L'ibrido, grande novità della nuova era WRC scattata a fine gennaio con il Rallye Monte-Carlo e proseguita in Svezia il mese scorso, ha già iniziato a far discutere e queste discussioni continueranno in questo fine settimana nel Consiglio Mondiale del Motorsport.

Nel corso dei primi due appuntamenti della stagione, Ott Tanak ed Elfyn Evans sono stati costretti al ritiro a causa della luce rossa apparsa sulle loro vetture nel corso delle due gare disputate. Questa luce indica un problema al pacchetto elettrico che supporta il motore termico 1.6 turbo.

Per questo motivo entrambi sono stati costretti al ritiro, così come prevede il regolamento sportivo entrati in vigore quest'anno proprio con l'arrivo della propulsione ibrida. Per essere più precisi, nel caso di Evans la luce rossa non si è accesa, ma si è spenta quella verde. Il regolamento, in questo caso, considera l'assenza di luci come se fosse accesa quella rossa e impone all'equipaggio di ritirarsi.

Il nuovo direttore dell'area Rally della FIA, Andrew Weathley, ha confermato a Motorsport.com che le proposte formulate dalle squadre per affrontare i ritiri avvenuti a causa dell'ibrido nelle prime uscite stagionali saranno oggetto di discussione del Consiglio Mondiale che si terrà in questo fine settimana.

"A Monte-Carlo è andato tutto bene, ma in Svezia abbiamo riscontrato le prime difficoltà. Quello che è successo a Tanak è stato al centro della nostra attenzione, perché non c'era una soluzione chiara".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Normalmente quando vedi un problema, gli ingegneri possono dirti velocemente di cosa si tratta. Con Tanak, invece, la cosa non era chiara e continua a essere oggetto di uno studio approfondito. Quindi capire di che problema si tratta può aiutare ad andare avanti".

"Abbiamo capito quali siano state le conseguenze e al Consiglio Mondiale di questo fine settimana faremo alcune proposte per lavorare non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello tecnico".

"Ciò ridurrà l'impatto di ciò che accadrà in futuro ed entro sabato saremo in grado di condividere alcuni dei risultati di ciò che ha deciso il Consiglio Mondiale del Motorsport".

"Direi che il 75% del mondo che usa l'ibrido ha uno scenario ancora molto incerto. Si spera sempre che non si verifichi un certo tipo di situazione. Si cerca di capire quante più cose possibile, ma è impossibile riuscire a coprirle tutte".

"Domenica sera, l'ultimo giorno del Rally di Svezia, ci siamo seduti con i team per capire come poter migliorare la sicurezza e i suoi processi, perché quando Tanak ha avuto la luce rossa dell'ibrido è bene capire cosa sia successo, come funziona il sistema".

"In secondo luogo, dal punto di vista tecnico, dobbiamo capire il problema e capire come risolverlo. E in terzo luogo, dal lato sportivo, possiamo apportare modifiche al regolamento sportivo in modo tale da non ingigantire il problema che ha avuto Tanak".

"Sono abbastanza fiducioso. La chiave è assicurarsi che tutte le parti interessate comunichino il più possibile. Dobbiamo assicurarci di prendere misure adeguate per continuare a imparare e a evolverci", ha concluso Weathley.