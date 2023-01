WRC | Greensmith torna in WRC2: correrà con TokSport Skoda

Carica lettore audio

La cortina di fumo che avvolgeva il futuro di Gus Greensmith dopo il mancato accordo con M-Sport si è diradata. Questo pomeriggio TokSport Skoda ha annunciato di aver messo sotto contratto il pilota britannico per la stagione 2023.

Ciò significa che Greensmith farà un passo indietro correndo nel WRC2 al volante della nuova Skoda Fabia RS Rally2, diventando uno dei piloti di punta della squadra che fa correre in maniera ufficiale le vetture di Mlada Boleslav.

Gus torna in WRC2 dopo 3 anni con M-Sport al piano superiore, è stato costretto a cercare un piano B dopo aver visto arrivare a Dovenby Hall prima Ott Tanak, poi Pierre-Louis Loubet. A quel punto è stato impossibile trovare l'accordo per proseguire in M-Sport, considerando anche che la terza Puma Rally1, quando correrà, lo farà perché noleggiata da un privato (al momento il solo Jourdan Serderidis).

Greensmith, però, approda nel team che ha vinto gli ultimi due titoli WRC2. Nel 2021 è stato Andreas Mikkelsen ad aggiudicarsi il titolo, mentre l'anno scorso lo ha fatto Emil Lindholm.

Gus Greensmith, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

"Dopo 8 anni con Ford è giunto il tempo di accettare una nuova sfida e questa è la Skoda Fabia RS Rally2", ha dichiarato Greensmith, che inizierà la sua stagione WRC con il Rally del Messico, nel mese di marco.

"Quest'anno il campionato WRC2 sarà uno dei più competitivi di sempre e sono davvero felice di poter correre con un programma di così alto livello come quello messo assieme da TokSport e Skoda".

"Ora sono concentrato sui test fino a quando non inizierà la mia stagione, nel mese di marzo, al Rally del messico", ha concluso Greensmith.

Gus, dunque, avrà come primo programma il WRC2 con TokSport, ma potrebbe comunque noleggiare la quarta Toyota GR Yaris Rally1 per qualche evento, così come ha lasciato intendere qualche giorno fa dopo l'addio ufficializzato con M-Sport.

Accento a lui, in Skoda, ci sarà un altro ex pilota WRC: Oliver Solberg, anche lui rimasto a piedi alla fine dello scorso anno dopo l'annuncio di Hyundai Motorsport con cui aveva reso noto di non voler più rinnovargli il contratto.