WRC | Greensmith ora punta al noleggio della quarta Yaris Rally1?

Gus Greensmith e M-Sport, una storia durata 8 anni e terminata ufficialmente meno di una settimana fa. Un annuncio bilaterale tramite gli ormai indispensabili social network per diffondere un breve messaggio in cui entrambi hanno confermato la separazione sportiva dopo quasi un decennio.

Un cambiamento radicale per M-Sport, che ha aperto un nuovo corso con l'ingaggio del talentuoso ed ex campione del mondo Ott Tanak e del più giovane Pierre-Louis Loubet; ma anche una situazione completamente nuova per Greensmith, il quale si trova in queste ore a dover costruire quasi da zero un programma per la stagione 2023.

M-Sport ha scelto la qualità con Tanak e, forse, il futuro con Loubet. 2 Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid per tutta la stagione, più una terza a noleggio per i costi da sostenere con l'ingaggio dell'ex pilota di Hyundai Motorsport.

Greensmith, assieme al suo entourage, è rimasto in contatto con M-Sport sino alla passata settimana, quando le trattative per un accordo con M-Sport si sono prima arenate e poi hanno trovato una brusca conclusione con un nulla di fatto.

Gus Greensmith, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

L'obiettivo di Gus, ora, è cercare di avere il miglior programma possibile per il 2023 per poter mostrare le sue abilità lontano da Dovenby Hall e avere nuove chance nel 2024, quando il mercato piloti riserverà probabilmente altre sorprese considerando la quantità di sedili che saranno disponibili grazie al termine di alcuni contratti pesanti.

Difficile trovare un programma in WRC2 che possa concedere la giusta vetrina per emergere di nuovo. Skoda TokSport sembra essere già a posto con l'arrivo di Oliver Solberg e Marquito Bulacia. Citroen Racing ha già confermato le sue line up e certamente M-Sport non offrirà a Greensmith un sedile nella categoria inferiore al WRC.

Ecco perché, a oggi, la strada più interessante per il 25enne di Manchester sembra essere quella che porta al noleggio per metà stagione della Toyota GR Yaris Rally1 che l'anno scorso è stata guidata da Takamoto Katsuta nel programma dedicato al suo sviluppo e voluto dalla Casa madre.

Il giapponese è stato promosso nel team ufficiale dopo il passaggio di Esapekka Lappi a Hyundai Motorsport. Guiderà la terza vettura e la condividerà con Sébastien Ogier e Vincent Landais. Toyota ha scelto di non prendere un altro equipaggio per far correre stabilmente 4 Yaris.

Ora Greensmith dovrà trovare il budget necessario per provare quello che potrebbe essere per lui un colpaccio: passare a correre - anche se per metà stagione - sulla migliore macchina del lotto. Quando si chiude una porta, potrebbe aprirsi un portone...