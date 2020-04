WRC, Greensmith: "Ho preferito i rally al... Manchester City!"

Fergus "Gus" Greensmith è uno dei giovani piloti che si sono affacciati al WRC nel corso degli ultimi mesi grazie a prestazioni di rilievo nel WRC2 con M-Sport. 23 anni, nativo di Manchester, è il pilota su cui M-Sport sta investendo per farlo crescere in vista delle prossime stagioni, sperando che il ragazzo riesca a fare il salto di qualità e avere un futuro tra i grandi della categoria.

Greensmith, però, si trova nel motorsport per aver indirizzato la sua scelta verso le 4 ruote, ma avremmo potuto avere un potenziale giocatore di calcio, per la precisione di Premier League, se avesse scelto l'altra carriera che aveva avviato sin dalla tenera età di 7 anni.

All'età di 12 anni Gus ha dovuto scegliere tra il calcio e il motorsport. Pensare che la scelta sia stata facile sarebbe sbagliato: nel periodo in cui fece la scelta che lo ha poi portato a essere un pilota di WRC, il classe 1996 era nel pieno di una serie di provini per entrare nelle giovanili del Manchester City, oggi uno del club di riferimento nel Regno Unito e una delle squadre più forti a livello tecnico d'Europa.

"In realtà avevo iniziato nello sport come portiere. Era qualcosa che mi piaceva fare molto, poi però quando ho provato a correre, avere 4 ruote e un motore che ti spingono, non ho avuto alcun dubbio. Era quella la cosa che preferivo fare in assoluto", ha dichiarato il pilota britannico a WRC.com.

"All'inizio non pensavo potesse diventare un lavoro, il mio lavoro. L'ho capito verso il 2015-2016, perché non andavo affatto male. Non ho mai però messo davanti il motorsport al resto. Pensate che al Rally del Portogallo 2015 saltai le ricognizioni per fare gli esami a scuola. Poi negli ultimi anni sono riuscito a fare passi importanti ed eccomi qui".

Greensmith è entrato più in profondità riguardo la sua carriera nel calcio. Questa sembrava poter diventare piuttosto importante, ma la scelta che lo ha portato nel motorsport non ha creato in lui alcun rimpianto.

"Sono stato un portiere dall'età di 7 anni fino ai 12. Poi, come dicevo, ho scelto le 4 ruote e un motore perché ho capito quanto fossero per me molto più eccitanti ed esaltanti. Non ero affatto male come portiere. Alla fine quando smisi ero nel pieno di un provino per entrare nelle giovanili del Manchester City. Ma in quel periodo ho potuto apprezzare il motorsport e capire quale sarebbe stata la mia strada".

"Inoltre l'esperienza da portiere di calcio è stata per me molto utile, perché mi ha allenato nei riflessi e nei rally è una cosa molto importante. Mi ha aiutato a fare i primi passi all'interno del motorsport".

Scorrimento Lista Gus Greensmith, M-Sport Ford WRT, Esapekka Lappi, M-Sport Ford WRT 1 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 2 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 3 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 4 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 5 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 6 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 7 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 8 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 9 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith 10 / 24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Gus Greensmith, M-Sport Ford WRT 11 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 12 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, M-Sport Ford WRT 13 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 14 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 15 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 16 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 17 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 18 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith 19 / 24 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 20 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 21 / 24 Foto di: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 22 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 23 / 24 Foto di: M - Sport Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 24 / 24 Foto di: M - Sport

Video correlati