WRC | Greensmith confermato in M-Sport anche per il 2022

Proprio durante lo Shakedown dell'ACI Rally Monza Italia, ultima prova del WRC 2021, il team M-Sport ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Gus Greensmith, attuale pilota titolare del team britannico nel WRC che difenderà i suoi colori anche nella prossima stagione.

Per M-Sport si tratta di un passo importante, perché è stato ufficializzato il secondo equipaggio della prossima stagione dei tre in programma. Greensmith e Jonas Andersson, il suo nuovo copilota, andranno ad affiancare i già annunciati Craig Breen e Paul Nagle.

A questo punto, per il team che ha sede in Cumbria, manca un solo tassello, ovvero riempire con 2 (o forse 4?) nomi la terza Ford Puma Rally1 Hybrid.

Per Greensmith si tratterà di una grande opportunità, perché potrà prendere parte a tutti e 13 gli eventi del WRC in programma nel 2022. Ricordiamo inoltre che in questa stagione, almeno per ora, Greensmith ha ottenuto il suo miglior risultato al Rally Safari, grazie a un quarto posto arrivato anche per via di una sanzione comminata al compagno di squadra Adrien Fourmaux, che lo aveva preceduto.

"Sono stato molto contento dei passi avanti, dei miglioramenti che ho fatto nel corso di questa stagione per me significa tanto rappresentare ancora questo team nella stagione 2022", ha dichiarato Greensmith dopo aver firmato il contratto per la prossima stagione.

"Sembra che i ragazzi siano riusciti a fare un lavoro fantastico, creando un pacchetto, la Ford Puma Rally1, davvero competitivo", ha concluso il britannico.

Ora, come detto, M-Sport avrà il compito di completare la propria line up con il terzo equipaggio. In ballo non c'è solo Adrien Fourmaux, il quale sembra ormai certo di far parte della squadra nel 2022, ma anche il clamoroso ed ennesimo ritorno part time di Sébastien Loeb.

Probabilmente è proprio questo il motivo per cui M-Sport ha annunciato sino a ora solo 2 dei tre equipaggi. Una volta capite le intenzioni di Loeb e trovata la quadra sul suo impiego, si provvederà all'annuncio finale.

Team Vettura Piloti N° di gara Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Thierry Neuville 11 Ott Tanak 8 Daniel Sordo 6 Oliver Solberg 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR Yaris Rally1 Kalle Rovanpera 69 Elfyn Evans 33 Takamoto Katsuta 18 Esapekka Lappi 4 Sébastien Ogier 1 M-Sport Ford WRT Ford Puma Rally1 Adrien Fourmaux* 16 Craig Breen 42 Gus Greensmith 44 *Ancora da confermare