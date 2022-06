WRC | Gomme Pirelli 2023: i test svolti con i piloti ufficiali

Carica lettore audio

Pirelli pensa al presente, al Mondiale Rally 2022, ma è anche proiettata al prossimo futuro. Questa stagione hanno fatto il loro esordio nel WRC le Rally1 ibride, le vetture che hanno sostituito le WRC Plus e rappresentano oggi le vetture di riferimento della categoria.

La Casa milanese fornitrice unica di pneumatici del WRC ha realizzato le gomme per queste vetture lavorando sodo nell'arco dello scorso anno per arrivare pronta a questa stagione, ottenendo ottimi riscontri nelle prime 5 uscite dell'anno in cui ha potuto testare i propri prodotti su tutti i tipi di fondo.

Qualche settimana fa sono iniziati i test di sviluppo per le coperture dell'anno prossimo. Pirelli ha potuto e potrà usufruire della disponibilità dei piloti top del WRC per preparare le gomme per la prossima stagione. Un aspetto molto importante per l'impresa italiana, ma anche per i team stessi, che potranno così avere feedback immediati dai propri piloti di punta e iniziare la prossima stagione conoscendo già le caratteristiche delle gomme che utilizzeranno nel corso dell'anno.

"Abbiamo già iniziato la preparazione delle gomme dell'anno prossimo. Abbiamo fatto il primo test concordato con la FIA, lo abbiamo fatto in Croazia con Rovanpera", ha dichiarato Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, a Motorsport.com.

"Grazie alla FIA siamo riusciti a fare un accordo con le squadre per avere i piloti ufficiali nei test di sviluppo e le vetture correnti, le Rally1, così possiamo farli finalmente con loro. Avremo i piloti titolari e così eviteremo di dire che non utilizziamo piloti che non fanno il Mondiale e che, quindi, non hanno lo stesso peso. Abbiamo iniziato con le gomme per l'asfalto in Croazia e aspettiamo il Safari per fare il prossimo passo. Vediamo cosa succede".

Testoni è poi entrato più in profondità riguardo l'argomento gomme 2023. Pirelli ha realizzato diversi prototipi che dovranno essere provati nel corso dei prossimi mesi e si è avvalsa anche delle simulazioni per cercare di prevedere il comportamento, pregi e difetti delle coperture che saranno testate.

"Abbiamo fatto tanti prototipi per le gomme del prossimo anno, ma soprattutto ci stiamo affidando tanto alle simulazioni. Conta tanto l'esperienza che già facciamo in F1, dove le simulazioni sono ormai costanti. I nostri prototipi vengono provati in simulazione poi, a seconda delle esigenze, li portiamo ai test per provarli".

Riguardo al primo test, Pirelli ha già ricevuto i primi feedback da Toyota e da Rovanpera. Mentre il prossimo test, che andrà a coinvolgere anche Hyundai Motorsport e M-Sport non è ancora stato definito. Tutto dipenderà dalle priorità del momento.

"Toyota ci ha già dato dei feedback e sappiamo già quali sono gli aspetti positivi, ma anche quelli in cui le gomme sono da migliorare".

"Il prossimo test non lo abbiamo ancora definito. Abbiamo tante soluzioni nuove sia per l'asfalto che per lo sterrato, ma a seconda delle priorità e vedremo dove fare i prossimi test", ha concluso Testoni.