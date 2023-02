WRC | Gare test amare: Lappi esce, Katsuta KO per un guasto

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport, Toyota Racing e M-Sport hanno deciso di iscrivere un pilota a testa a una gara-test sulla neve per preparare il Rally di Svezia, previsto dal 9 al 12 febbraio sulle nevi scandinave.

I tre team hanno impiegato rispettivamente Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta e Ott Tanak. Due dei tre piloti schierati, però, hanno avuto diversi problemi che hanno rallentato o fermato la loro gara test.

Lappi e Katsuta erano intenti a sfidarsi al IsoValkeinen SM-Ralli Kuopio. Una lotta a due per il successo ma, soprattutto, 8 prove speciali utili per prendere confidenza con il mezzo e metterlo a punto per la neve.

Una gara importante soprattutto per Lappi, che in Svezia correrà per la seconda volta al volante della Hyundai i20 N Rally1, quindi bisognoso di fare chilometri per adattarsi alle caratteristiche della nuova vettura.

L'ex pilota della Toyota è invece finito fuori strada nella PS7, la Venäjänsaari di 6,77 chilometri, perdendo quasi 11 minuti. La sua Hyundai è scivolata fuori strada mentre Lappi stava affrontando una curva destrorsa. La vettura, una volta uscita, è rimasta piantata nella neve e solo grazie all'intervento del pubblico l'equipaggio è riuscito a tornare in gara.

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sino a quel momento Lappi era in pieno controllo della gara, con 1'45" di vantaggio sul primo dei rivali, Jari Huttunen. Takamoto Katsuta era già stato costretto a fermarsi a causa di un guasto verificatosi sulla sua Toyota GR Yaris Rally1 nella PS5. Se l'uscita di strada di Lappi non ha rovinato particolarmente il programma di Hyundai, il ritiro del giapponese, invece, rischia di essere molto più pesante.

Katsuta si è ritirato alla fine della PS5, quando si trovava in seconda posizione nella classifica generale staccato di 34"1 rispetto a Lappi. Il guasto al radiatore è stato però causato da un errore del pilota, finito per sbattere contro un banco di neve che delimitava la sede stradale della prova. Per la cronaca, l'evento finlandese è stato vinto da Jari Huttunen al volante di una Skoda Fabia R5 e navigato da Antti Haapala.

Nessun problema invece per Ott Tanak. Il campione del mondo 2019 è a sua volta bisognoso di fare chilometri al volante della Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid, infatti ha corso all'Otepää talveralli, in Estonia, vincendo comodamente l'evento con 2'44"1 di vantaggio sul primo dei rivali, il connazionale Georg Linnamae su Hyundai i20 N Rally2.

Tanak ha avuto vita facile vincendo tutte e 8 le prove speciali previste per l'evento, ma soprattutto ha potuto compiere 110 chilometri cronometrati per poter migliorare il suo feeling con la Puma in vista del Rally di Svezia, gara in cui potrebbe dire la propria data la sua buona posizione di partenza nelle speciali della prima tappa.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport