Il periodo di stop delle gare dovuto alla pandemia da COVID-19 ha permesso a M-Sport di organizzarsi per iniziare a lavorare sulla vettura che sarà chiamata a prendere il posto della Fiesta WRC Plus a partire dal 2022.

Lo stop del Mondiale ha permesso al team di Cockermouth di concentrare gran parte delle proprie risorse umane sulla vettura ibrida che andrà a sostituire l'attuale Fiesta WRC. Il team sta progettando le componenti con il preciso obiettivo di avere la prima vettura muletto a gennaio del 2021.

I primi collaudi in strada sono pianificati per poter usufruire immediatamente del motore ibrido da 100 kW preparato da Compact Dynamics, così da avere riscontri immediati sia dal punto di vista tecnico-meccanico della vettura, che sulle risposte dell'ibrido per poterlo usare quando consentito dal regolamento sportivo 2020.

M-Sport non è sola. Alla preparazione della vettura 2022 sta partecipando anche Ford Performance e lo sta facendo in maniera coinvolta, impiegando risorse sulla progettazione di tutte le componenti, non solo un aiuto in alcune aree.

In questa fase sono coinvolte persone di Ford sia dagli Stati Uniti - base di Ford Performance - che dall'Europa, con il preciso intento di ricalcare quanto fatto con la Fiesta WRC Plus, ossia la vettura che - dall'introduzione del regolamento attuale - ha dominato le prime 2 stagioni vincendo 3 titoli sui 4 in palio.

Al momento M-Sport non ha ancora ufficializzato quale vettura intenderà schierare dal 2022, così come i team rivali. Nel corso delle ultime settimane ci sono state più voci secondo cui Ford sarebbe intenzionata a sostituire la Fiesta con la nuova Puma.

E' bene ricordare che la nuova Puma -la versione stradale - rientra nel segmento delle SUV. Potrebbe dunque essere impiegata come carrozzeria, una copertura del telaio a traliccio consentito dal 2022 che permetterà ai team di utilizzare differenti maschere, utilizzando estetiche differenti (dunque di modelli differenti).