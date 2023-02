WRC | Ford entrerà in F1 ma conferma l'impegno con M-Sport

Carica lettore audio

Ford è stato senza dubbio il marchio automotive più chiacchierato della settimana grazie all'annuncio avvenuto lo scorso venerdì, a New York, con cui ha svelato il suo ritorno in Formula 1 a partire dal 2026 come partner del team Red Bull Racing.

Il marchio dell'ovale blu si troverà così ad affrontare una nuova sfida, affiancando Red Bull Powertrains nella realizzazione delle power unit 2026 di Formula 1 che equipaggeranno le monoposto di Milton Keynes e le AlphaTauri.

Ford impiegherà così risorse non solo tecniche - Red Bull spera di avere notevoli vantaggi da questa partnership grazie al know how della Casa americana dal punto di vista della tecnologia legata alle batterie - ma anche commerciali ed economiche.

In tanti hanno pensato a un possibile svincolo di Ford da attività in cui è coinvolta. Tra questi il WRC. La Casa americana supporta da anni il team M-Sport. Dal 2022 mette a disposizione strutture e personale per aiutare la squadra di Malcolm Wilson a preparare le Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid.

Mark RushBrook, global director di Ford Performance, ha spazzato via le nubi, affermando che tutti i progetti in cui Ford è attualmente coinvolta continueranno senza intoppi. WRC compreso.

"Quello che posso dire è che il piano la nostra presenza nel motorsport si basa su questo, sulla presenza nel WRC. Il ritorno in Formula 1 è una cosa indipendente".

"Siamo molto impegnati negli sport motoristici a livello globale. Abbiamo cambiato la nostra strategia concentrandoci sulla Mustang in tutti i livelli e sulle corse off-road con la Brongo, il Ranger e includiamo anche la Puma come Rally1 e l'intera piramide delle Fiesta dalla classe Rally2 in giù. Fanno tutte parte della nostra strategia off-road".

"Il quarto pilastro del nostro programma nel motorsport sarà proprio la Formula 1 grazie all'elettrificazione, che sarà ancora maggiore in futuro".

"Abbiamo questi 4 pilatri come parte del nostro piano per il motorsport e non abbiamo intenzione di cambiare nessuno degli attuali programmi".

Parlando in maniera approfondita del WRC, i promotori del Mondiale Rally hanno fatto sapere che nel 2025 sarà introdotto il nuovo regolamento. Si tratterà di un'evoluzione dell'attuale, con le Rally1 che faranno da base alla prossima generazione di 4 ruote motrici in cui l'elettrico avrà molto più spazio di quanto ne abbia ora.

Ecco quindi un altro assist a Ford, che nella propria gamma automotive sta lavorando alacremente per spingere nella direzione elettrica con tutti i propri modelli. Per la Casa americana il presente dell'automobilismo è elettrico, dunque anche le categorie in cui è attualmente presente dovranno avere tra le caratteristiche principali quella di adottare una propulsione almeno ibrida. Il WRC, almeno da questo punto di vista, sembra essere in carreggiata...