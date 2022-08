WRC | Finlandia, PS1: Neuville dà spettacolo in città Nella prova in centro a Jyväskylä svetta il belga della Hyundai davanti a Tänak e alla Toyota di Katsuta, che accusa problemi all'ibrido. Quarto Rovanperä, bene Huttunen in Top5, Breen sbaglia. In WRC2 partono forte Pajari, Paddon e Suninen.