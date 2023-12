WRC | FIA: un gruppo di lavoro per definire il futuro dei rally

L'organo di governo del motorsport a livello mondiale ha deciso di istituire un working group, un gruppo di lavoro dedicato al futuro dei rally per cercare di trovare la strada più idonea per riportare la categoria ai vertici del panorama internazionale.

Questa decisione è stata presa durante la settimana delle assemblee generali FIA che si sta svolgendo a Baku, poche ore prima che si tenga l'ultimo Consiglio Mondiale del Motorsport previsto per domani, mercoledì 6 dicembre sempre a Baku.

La Federazione Internazionale dell'Automobile ha diramato un breve comunicato per spiegare a grandi linee la sua decisione. Questo dice:

"La FIA ha incaricato un gruppo di lavoro che valuterà e raccomanderà la direzione futura dei rally. Il gruppo di lavoro sarà guidato da Robert Reid, campione del mondo 2001 di WRC con Richard Burns e vice presidente della FIA, assieme a David Richards, vincitore del titolo mondiale di copilota nel 1981 e membro del Consiglio Mondiale dell'Automobile".

Il gruppo di lavoro si occuperà degli aspetti sportivi dei rally, ma anche degli aspetti tecnici e di quelli promozionali del WRC.

"Durante la sessione strategica del Consiglio Mondiale dell'Automobile tenutasi oggi a Baku in occasione della settimana delle assemblee generali, è stato deciso di formare un gruppo di lavoro per valutare e raccomandare la direzione futura dei rally".

"Saranno presi in considerazione gli aspetti tecnici, sportivi e promozionali del Campionato del Mondo Rally FIA. Il gruppo si occuperò anche del percorso di sviluppo dei rally al livello di base".

Questo working group è stato ideato e creato dopo una serie di stagioni in cui è parso evidente a tutti come il WRC stesse perdendo il suo appeal. Dal 2017 al 2019 il Mondiale aveva 3 case e mezzo (Ford con M-Sport) impegnate nel WRC. Dal 2020 ne ha persa una e nessuno si è affacciato per entrare e competere con Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford.

La mancanza di appeal è un dato di fatto, senza contare che nelle ultime stagioni il WRC abbia perso prima Sébastien Ogier, poi Kalle Rovanpera a tempo pieno. Entrambi, infatti, nel 2024 correranno part time sulla terza Toyota GR Yaris Rally1, lasciando come titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

Non è un caso che Scott Martin, navigatore di Evans, sia entrato a far parte della commissione WRC per dare voce ai piloti per qualunque cambiamento futuro della disciplina. Da quel momento è stata raccolta una serie di proposte che dovrebbero essere presentate domani al Consiglio Mondiale del Motorsport.