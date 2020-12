WRC, Evans KO. Makinen: "Senza parole. Forse era troppo veloce"

Per Elfyn Evans e Toyota, quanto accaduto oggi pomeriggio nella Prova Speciale 11 dell'ACI Rally Monza Italia è stata la peggiore catastrofe sportiva che potesse capitare loro.

Iniziata la PS11 da terzo nella classifica generale dell'ultimo appuntamento del WRC 2020, Evans ha perso il controllo della sua Yaris numero 33 a pochi chilometri dal termine della prova ed è uscito di strada, senza avere alcuna possibilità di rientrare e chiudere la stage.

Questo ha significato il ritiro più amaro e doloroso della sua carriera. A poche speciali dalla fine della gara e un titolo che, stage dopo stage, stava diventando sempre più concreto.

Pochi minuti dopo l'incidente che ha di fatto eliminato Evans dalla lotta al titolo iridato Piloti 2020 del WRC, Tommi Makinen - responsabile del progetto Toyota nel WRC e suo team principal - ha parlato dell'accaduto rilasciando poche, ma significative parole per il suo pilota.

"Sono condizioni incredibili, pazze. Non ci sono parole, se non dire che non vediamo un nuovo campione".

"(Elfyn) Stava controllando la pressione molto bene, ha gestito tutto molto bene e stava andando fortissimo, non ci sono questioni a riguardo".

Entrando maggiormente nello specifico dell'incidente, Makinen ha accennato a una velocità troppo elevata in quel punto. A suo avviso potrebbe essere stato proprio quello il motivo dell'uscita di strada.

"Forse era un po' troppo veloce, forse, forse... Ma è molto difficile capire quale sia la velocità corretta quando si sta correndo in difficoltà così grandi. E' un momento molto difficile".

Questa è stata la reazione a caldo di Makinen dopo l'incidente di Evans. A ben vedere, però, Elfyn è arrivato nel punto in cui è uscito non solo troppo veloce (pochi ma decisivi chilometri orari di troppo), ma anche fuori traiettoria.

Le linee tracciate dai due piloti entrati in speciale prima di lui - Takamoto Katsuta e Kalle Rovanpera - erano molto più interne rispetto a quella presa dal gallese. Anche questo è stato un fattore chiave, considerando la quantità di neve fuori traiettoria. Dunque, un errore da ascrivere al pilota.