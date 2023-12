WRC | Evans infortunato: salterà la cerimonia FIA di Baku

Elfyn Evans era atteso questa sera alla cerimonia FIA che premia piloti e team protagonisti delle categorie patrocinate dalla Federazione stessa nella stagione 2023, ma all'evento che si terrà a Baku non ci sarà.

Il pilota gallese, vice campione del mondo WRC alle spalle del compagno di squadra Kalle Rovanpera, non potrà prendere parte alla serata e ritirare la coppa di secondo classificato nel Mondiale Rally 2023 a causa di un infortunio.

L'alfiere di Toyota Gazoo Racing WRC ha spiegato con un breve comunicato stampa il motivo della sua assenza alla cerimonia di questa sera prevista a Baku, motivandola per via di un infortunio alle costole patito durante un recente allenamento in bicicletta.

Il comunicato in questione dice: "Sono molto dispiaciuto nel non poter prendere parte al FIA prize giving previsto a Baku stanotte e festeggiare la fine della stagione 2023".

"Sfortunatamente ho fatto un'uscita in bicicletta qualche giorno fa e mi sono infortunato alle costole. I dottori mi hanno sconsigliato di volare".

"Spero che tutti possano passare una buona cerimonia, specialmente i miei compagni di squadra di Toyota Gazoo Racing che collezioneranno un bel numero di premi stanotte".

Toyota Gazoo Racing sarà premiata non solo per il titolo iridato Costruttori 2023, ma anche per la vittoria del titolo Piloti ottenuta da Kalle Rovanpera, quello navigatori firmato da Jonne Halttunen e dal secondo posto di Elfyn Evans e Scott Martin. Unico esponente che non difende i colori di Toyota che sarà premiato è Thierry Neuville per il terzo posto nella graduatoria Piloti.