WRC, Evans: "Il bello di Makinen? Ti toglie sempre pressione"

"Sono determinato, concentrato e, lasciamo dire, per certi versi egoista". Inizia così il racconto di sé Elfyn Evans, da pochi mesi nuovo pilota del team Toyota Gazoo Racing WRC e ancora fresco vincitore del Rally di Svezia, uno dei tre appuntamenti svolti in questa stagione del Mondiale Rally 2020.

Il gallese, nell'appuntamento podcast su WRC.com, ha raccontato delle sue origini, di come è diventato uno dei migliori piloti del Mondiale a mettere letteralmente le mani sulla propria vettura e riuscire ad aggiustarla anche in situazioni critiche nel corso della gara, anche con l'assenza del Service. Ciò che invece ha amato meno è l'ambiente scolastico, ma non certo l'apprendimento.

"Ho imparato a essere un buon meccanico stando tanto assieme a mio nonno, nella sua fattoria. Ho iniziato a interessarmi a queste cose attorno agli 11 anni. A scuola andavo bene, ma sarei stato anche meglio se mi fossi applicato di più. Mia mamma aveva fatto pressione perché andassi al college, ma la realtà è che l'ambiente non mi piaceva, non ero a mio agio e non pensavo che ciò che stessi studiando mi sarebbe servito a qualcosa. Ho usato qualunque scusa per sfuggire al college".

Per quanto riguarda la sua carriera professionale, Elfyn non ha avuto dubbi nel ricordare il momento in cui si è sentito per la prima volta un pilota professionista, in cui ha iniziato a comportarsi in tal modo non solo all'interno dell'abitacolo, ma anche fuori. "Penso che sia corretto dire che ho iniziato a praticare rally in modo professionale da quando firmai il mio primo contratto con M-Sport nel 2013".

Il momento più bello della carriera, Evans lo sta assaporando proprio ora. Ma, forse, è lecito parlare del momento più bello della vita in senso più generale, senza limitarsi a curiosare nella sua carriera nel motorsport.

"Al momento sono molto felice di essere nel WRC. Il momento più bello da quando corro nel motorsport potrei collocarlo negli ultimi mesi. Da quando posso vincere con regolarità le stage, da quando posso spesso essere nella Top 3. Mi sto godendo questi momenti nel motorsport".

"Con i figli che sono arrivati negli ultimi 2 anni ora il tempo per rilassarsi è davvero poco. Siamo davvero molto impegnati per gran parte del nostro tempo. E' qualcosa di nuovo, di sicuro, ma è qualcosa che mi piace molto, mi dà una dimensione differente quando torno a casa dalle gare".

Inevitabile, poi, il racconto che spiega il suo passaggio da M-Sport a Toyota, da un team semi-privato a uno ufficiale a tutti gli effetti, che nelle ultime 2 stagioni ha portato a casa altrettanti titoli WRC.

"Passare in Toyota e lasciare M-Sport è stata una decisione difficile. Ho lasciato M-Sport dopo diversi anni e sentivo lealtà nei confronti del team. Alla fine ho preso una decisione per vincere e quello è lo scopo del motorsport, non è certo un segreto. Ho scelto Toyota perché ha un progetto molto solido, perché ha persone che lavorano con grande entusiasmo e competenza. Penso sia la soluzione migliore per cercare di raggiungere i miei obiettivi".

"Quando mi hanno contattato è stata una decisione facile, per tutte le ragioni che ho detto poco fa. Ma è stato molto difficile lasciare M-Sport, lo è stato da un punto di vista affettivo. Sono riuscito a farmi amicizie forti nel tempo nel WRC. Tanto in M-Sport, perché abbiamo passato tanto tempo assieme tra gare e test. E' importante rendere tutto più facile in quei momenti".

Evans ha anche sottolineato quello che a suo modo di vedere è un pregio ben definito e importante in Tommi Makinen, ossia il suo capo odierno. E' evidente come Elfyn stia apprezzando l'esperienza di pilota fatta da Makinen - 4 volte iridato WRC, per altro - utile a migliorare il clima in squadra e a fargli affrontare le varie prove senza troppa pressione sulle spalle.

"E' molto bello il clima in Toyota, sono tutti molto motivati. Abbiamo una grande macchina, ma devo dire che la cosa bella di Tommi Makinen è che, probabilmente, ricorda bene la pressione che aveva sulle spalle quando guidava, per cui ora cerca di renderci la vita più facile che si può. E di toglierci più pressione che può. Sa cosa vuol dire vivere diverse situazioni e sa cosa vuol dire avere un ambiente rilassato, positivo".

Evans, classe 1988, andrà per i 32 anni il prossimo 28 dicembre. E' ancora piuttosto giovane, specialmente considerando la categoria in cui sta correndo. Però l'ultima domanda è stata rivolta al suo futuro, una volta che avrà appeso casco e guanti al chiodo.

"Non ho ancora pensato cosa fare una volta finita la mia carriera. Essere a capo di un team di WRC non è una cosa a cui ho pensato, ma, chi lo sa. Mai dire mai. Vedremo quando sarà il momento".