WRC | Estonia: Tanak cambia motore e prende 5 minuti di penalità

Le speranze di vittoria al Rally Estonia, per Ott Tanak, sono già finite. Il pilota che in questo fine settimana corre nel rally di casa ha ricevuto 5 minuti di penalità da sommare al tempo complessivo di gara e questo lo mette già fuori dai giochi per il successo.

Nel corso dello Shakedown svolto questa mattina su un percorso lungo 4,08 chilometri denominato Kastre, Tanak ha denotato un problema al motore sulla sua Ford Puma EcoBoost Rally1 appena terminato il primo giro in cui aveva ottenuto il secondo tempo provvisorio alle spalle di Kalle Rovanpera.

La Puma numero 8 è stata riportata al Parco Assistenza provvisorio, montato a qualche chilometro dal percorso dello Shakedown, grazie all'aiuto di un furgone e di una corda che ha permesso a Tanak di essere trainato.

Una volta arrivata al Parco Assistenza, la Puma di Ott Tanak e Martin Jarveoja è stata subito sottoposta ai doverosi controlli per capire quale fosse il guasto che ha costretto l'equipaggio di casa a fermarsi.

M-Sport, dopo i primi accertamenti, ha dichiarato che si tratta di un problema abbastanza significativo. E questo ha costretto il team a sostituire il motore. Il regolamento sportivo FIA del WRC prevede che il motore si possa sostituire, ma l'introduzione di una nuova unità termica prevede una penalità di 5 minuti da sommare al tempo complessivo di gara.

Questo significa che Tanak inizierà la prima prova speciale prevista questa sera alle 19:05 italiane con un tempo superiore a quello degli altri di 5 minuti e che si porterà dietro per tutto l'evento.

"Non sappiamo ancora con esattezza quale sia il problema", ha dichiarato il team principal di M-Sport, Richard Millener. "Quello che sappiamo è che si tratta di un problema abbastanza significativo al motore, quindi non abbiamo altra scelta che cambiarlo, cosa che possiamo fare secondo il regolamento, ma che ci porterà a ricevere una penalità prima di iniziare il rally".

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

"E' un inizio di rally davvero frustrante, forse il peggiore che si possa fare, ma questa è la situazione in cui ci troviamo. Sarà una penalità di tempo e il regolamento prevede che sia di 5 minuti, quindi ci metterà in una situazione di grave svantaggio".

"Dobbiamo concentrarci e non possiamo cambiare nulla di quello che è successo. Dobbiamo concentrarci sul tentativo di recuperare il più possibile da questo evento, che sarà ovviamente molto difficile".

"La delusione più grande è per Ott e Martin. Mi rendo perfettamente conto della situazione in cui si trovano essendo nel loro paese d'origine e dell'aspettativa e del sostegno dei loro tifosi. Non c'è niente di più frustrante di quello che sta succedendo, ma non possiamo farci molto".

"Direi che quello che è accaduto a Ott ci ha sorpreso. Tutto viene sottoposto a controlli pre-gara e a verifiche approfondite e tutto è stato superato e tutto ha funzionato nella nostra sede. Quindi siamo molto sorpresi di aver riscontrato un problema così presto. Ma è una di quelle cose che non potremo esaminare per molto tempo, dato che i motori sono sigillati per tutta la stagione. E' una cosa dura da digerire", ha concluso Millener.