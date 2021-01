WRC: Esteban Ocon al Rallye Monte-Carlo con un'Alpine A110S

In attesa di iniziare la sua seconda stagione da pilota titolare del team Renault in Formula 1, che da quest'anno sarà rinominato in Alpine, Esteban Ocon avrà il piacere di prendere parte al Rallye Monte-Carlo che scatterà domani con la prima giornata di gara e terminerà domenica 24.

Ocon sarà al volante di una Alpine A110S e sarà all'esordio assoluto in un rally. Sarà identificabile grazie al numero 31 che avrà sulla carena blu della sua Alpine e prenderà parte sia allo Shakedown che alle prime 2 prove speciali. Stiamo parlando della PS1 di 20,58 chilometri Saint-Disdier-Corps e la PS2 Saint-Maurice - Saint-Bonnet.

"Correrò al Rallye Monte-Carlo per la prima volta. E' un evento leggendario, un gioiello nel calendario del motorsport e so quanto sia speciale prendervi parte", ha dichiarato Ocon.

Caso di Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

"Non vedo l'ora di correre al volante della bellissima Alpine A110S. L'ho provata per la prima volta nel mese di ottobre, compiendo 3 giri sulla Nordschleife. E' stato un giorno fantastico. La macchina è comoda e agile, è bella da guidare. E' nata per sfide del genere, dunque si destreggerà bene nei tornanti sui passi di montagna".

"I rally sono sempre stati un sogno per me, dunque guidare la A110S al Rallye Monte-Carlo sarà un modo strepitoso per iniziare la nuova stagione".

La presenza di Ocon al Rallye Monte-Carlo al volante di una Alpine dimostra quanto il brand stia spingendo lato motorsport per cercare di mettersi in mostra il più possibile, prima di fare il suo ingresso ufficiale in Formula 1 che avverrà prima con la 3 giorni di test in Bahrain, poi con l'avvio del Mondiale 2021 di Formula 1.

Alpine non si limiterà a schierare Esteban Ocon al Rallye Monte-Carlo, ma nella classe RGT ci saranno anche Cédric Robert, Emmanuel Guigou, Philippe Baffoun, Pierre Ragues e Raphaël Astier.