WRC | Esordio stagionale per Sordo-Carrera in Portogallo La Hyundai ha ufficializzato gli equipaggi per il terzo appuntamento del 2022 che si svolgerà sugli sterrati portoghesi a metà maggio. Oltre ai confermati Tänak-Järveoja e Neuville-Wydaeghe, ci sarà la prima uscita dell'anno con la i20 N Rally1 per la coppia spagnola.