WRC | Esclusione di Neuville: la FIA chiarisce sulle ricognizioni

Neuville è stato escluso dall'evento dello scorso fine settimana, dove inizialmente aveva concluso all'ottavo posto, dopo che i commissari hanno stabilito che una "persona collegata all'equipaggio ha viaggiato lungo il percorso di due Prove Speciali senza autorizzazione" dopo la ricognizione ufficiale pre-gara.

L'articolo 35.4.2 del Campionato del mondo rally FIA stabilisce che "Dopo la pubblicazione del Regolamento, solo con l'espressa autorizzazione del Direttore di Gara e del Dipartimento Rally della FIA, qualsiasi persona collegata a un equipaggio iscritto può viaggiare sul percorso di una prova speciale del rally (tranne che a piedi). Questa regola si applica fino a quando la prova speciale non sarà terminata, aperta al traffico pubblico e non sarà più utilizzata nell'ambito del rally".

Martijn Wydaeghe, il copilota di Neuville, ha dichiarato nel rapporto dei commissari sportivi che una persona è stata inviata sul posto per capire "l'ambiguità di ciò che costituisce il taglio di una curva e le misure anti-taglio che gli organizzatori avrebbero introdotto in seguito alle ricognizioni".

Neuville si è assunto la piena responsabilità e si è scusato per la sua mancanza di giudizio.

La FIA ha rilasciato una dichiarazione a Motorsport.com per chiarire la sua posizione sulla questione.

"Siamo consapevoli che ci sono state circostanze in cui i concorrenti hanno espresso la loro preferenza per la modifica di questa regola", si legge in una dichiarazione del Direttore dello Sport Stradale della FIA Andrew Wheatley.

"Tuttavia, la maggior parte dei concorrenti del WRC non ha le risorse o la volontà di inviare rappresentanti personali per ispezionare le tappe prima o dopo la ricognizione ufficiale".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

"Questa particolare questione è stata regolarmente discussa in seno alla Commissione WRC e, coerentemente, i rappresentanti dei costruttori, degli organizzatori e del promotore hanno votato per mantenere il regolamento in vigore".

"La FIA, in collaborazione con gli organizzatori dell'evento, lavora a stretto contatto su questo tema, poiché l'uso delle strade - siano esse pubbliche o, come nel caso del Safari Rally Kenya, riserve private - rappresenta un equilibrio molto delicato per i residenti locali e i proprietari dei terreni. Per questo motivo, è indispensabile che tutti gli accessi siano monitorati e gestiti. Un accesso non autorizzato potrebbe creare problemi significativi che potrebbero portare alla rimozione della possibilità di utilizzare la strada".

Lunedì mattina Hyundai ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva la decisione dei commissari sportivi, affermando che avrebbe "preso nota della posizione della FIA per prendere le misure necessarie a fermare la pratica abituale dei partecipanti che accedono alle strade per migliorare le loro conoscenze".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

"Su questa base, non consideriamo la ricognizione illegale come una "pratica abituale" e caratterizzarlo in questo modo non riflette la posizione della Commissione WRC e dei suoi membri", ha continuato un comunicato del Direttore dello Sport su Strada della FIA Andrew Wheatley.

"Le modifiche alle condizioni stradali e all'itinerario tra la ricognizione e il rally sono evitate per quanto possibile. Ogni volta che si rendono necessarie delle modifiche, queste vengono comunicate a tutti i concorrenti".

"Come esempio concreto, una sezione della tappa Hell's Gate del Safari Rally 2020 è stata ricostruita tra la ricognizione e il rally a causa di un danno estremo su un tratto in salita. Di conseguenza, la prima manche della Power Stage è stata accorciata di 5 km per consentire agli equipaggi di percorrere la strada riparata come tratto stradale e verificare le condizioni della strada prima della manche Power Stage ad alta velocità".