WRC: ecco la livrea della Toyota di Latvala per il Rally di Svezia

Jari-Matti Latvala torna nel WRC a pochi mesi dal suo appiedamento da parte di Toyota Gazoo Racing. Il team di Puuppola ha preferito rinnovare completamente la propria line up piloti, puntando su Ogier dopo l'addio di Tanak e su Elfyn Evans e il giovane Kalle Rovanpera. Ora, per l'esperto finlandese, è arrivato il momento di ricordare a tutti quello che sa fare.

Latvala correrà al Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale Rally 2020, senza alcuna pressione. Non dovrà portare a casa punti per il Mondiale Costruttori, ma solo divertirsi e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile per il suo presente e per il suo futuro.

Nelle ultime ore il 34enne di Toysa ha rivelato quale sarà la livrea che vestirà la Toyota Yaris WRC con cui prenderà parte al Rally di Svezia. Questa sarà piuttosto differente e riconoscibile rispetto alle 4 vetture ufficiali che schiererà il team diretto da Tommi Makinen, ma solo per via del colore, perché la vettura sarà praticamente identica a quelle dei tre ufficiali.

La base della Yaris rimane bianca, ma proprio quella tonalità sarà la grande protagonista di una livrea a due colori. Al bianco, si unisce nella parte posteriore il nero. Una vera e propria dicotomia che ben rappresenta Jari-Matti Latvala, ossia l'indubbio talento di un pilota che ha vinto tante gare, ma anche la sinistra tendenza a rovinare tutto con errori talvolta macroscopici, che nell'ultimo anno gli hanno pregiudicato la possibilità di rinnovare il contratto con Toyota.

Al suo fianco, lo ricordiamo, ci sarà Juho Hanninen. Il finnico, anche lui ex pilota Toyota e ora collaudatore della GR Yaris che esordirà nel WRC 2021, sarà il suo copilota al Rally di Svezia. I due hanno già condiviso il medesimo abitacolo in rally storici, dunque non sarà un esordio vero e proprio. Certo, i meccanismi su una vettura Plus saranno comunque da affinare, ma il talento di Latvala potrebbe sopperire alle naturali difficoltà che incontreranno nel corso del fine settimana di gara.