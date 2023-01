WRC | Ecco la GR Yaris Rally1 di Bertelli per il Rally di Svezia

Carica lettore audio

Lorenzo Bertelli ha annunciato pochi giorni fa la sua partecipazione al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2023, ma la notizia che ha stupito tutti è che il pilota italiano non lo farà con una Ford Puma Rally1 noleggiata da M-Sport, bensì con una Toyota GR Yaris Rally1.

Il pilota nativo di Arezzo ha infatti sorpreso tutti con questa decisione, scegliendo la quarta Yaris e godersi il secondo appuntamento della stagione al volante della miglior vettura disponibile su piazza.

Nel corso delle ultime ore il Fuckmatié World Rally Team ha pubblicato alcune foto della vettura, già provvista della livrea definitiva con cui Lorenzo prenderà parte all'unico evento su neve del Mondiale iniziato lo scorso fine settimana a Monte-Carlo.

I rendering erano già stati diffusi, ma le foto chiariscono ancora meglio i colori scelti per questa nuova avventura. Lo scorso anno Lorenzo era riuscito a prendere parte al Rally di Nuova Zelanda, chiudendo settimo assoluto e portando a casa punti mondiali.

Lorenzo Bertelli, Fuckmatiè World Rally Team, Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Fuckmatiè World Rally Team

Lo aveva fatto al volante di una Ford Puma Rally1, ma quest'anno è avvenuto il grande cambiamento. Nelle foto pubblicate si può notare Bertelli che prende le misure della nuova vettura, che condividerà assieme al navigatore Simone Scattolin.

Verde militare con finiture gialle. Niente superfici a specchio: la livrea torna così alle sue origini, con i colori che da tempo contraddistinguevano Lorenzo e che erano stati sostituiti nelle sue ultime apparizioni nel Mondiale al volante della Ford Fiesta WRC Plus.

Bertelli approfitterà della prima gara delle 7 in cui la quarta Toyota GR Yaris Rally1 sarà disponibile per il noleggio. La scelta piloti fatta dal team diretto da Jari-Matti Latvala, ovvero la promozione di Takamoto Katsuta che va ad alternarsi con Sébastien Ogier sulla terza vettura ufficiale, lascia libera la quarta che lo scorso anno è stata affidata per tutta la stagione al giapponese.

Fuckmatiè World Rally Team, Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Fuckmatiè World Rally Team