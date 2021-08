WRC: ecco i tre equipaggi Hyundai per il Rally Acropoli

Hyundai Motorsport ha annunciato questa mattina i nomi che comporranno i 3 equipaggi iscritti al Rally dell'Acropoli. L'evento, rientrato nel Mondiale Rally proprio quest'anno, è previsto dal 9 al 12 settembre.

Come al solito non ci saranno sorprese per quanto riguarda le prime due i20 Coupé WRC. I piloti indicati per dare la caccia al titolo iridato a loro dedicato saranno sempre gli stessi.

Sulla i20 Coupé WRC numero 8 ci saranno Ott Tanak e Martin Jarveoja. I campioni del mondo 2019 sono reduci da una prima parte di stagione complicata: in due occasioni sono stati costretti al ritiro per aver terminato le gomme di scorta e, anche per questo, vorranno certamente riscattarsi.

Sulla i20 Coupé WRC numero 11 ci saranno Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. L'equipaggio belga non ha ancora vinto assieme, pur avendo fatto segnare un buon numero di podi e risultando quello meglio piazzato nel Mondiale Piloti per quanto riguarda Hyundai Motorsport.

Sulla terza i20 Coupé WRC ecco la grande novità. Ci sarà infatti Dani Sordo, ma accompagnato dal nuovo navigatore Candido Carrera. Quest'ultimo è stato scelto dal nativo di Torrelavega dopo aver preso atto di non aver instaurato un'intesa perfetta con Borja Rozada. Da questo è nata la separazione con quest'ultimo e l'arrivo di Carrera al suo fianco.