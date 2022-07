WRC | Ecco gli equipaggi Hyundai per il Rally del Belgio

Carica lettore audio

La Hyundai Motorsport N ha ufficializzato la sua formazione di tre vetture per il Rally del Belgio, nono evento della stagione 2022 del FIA WRC che si terrà fa un mese.

Il 18-21 agosto, sulle strade asfaltate di Ypres, i riflettori saranno ovviamente puntati sulla i20 N Rally #11 condotta da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

C'è grande attesa per gli idoli locali, che conoscono come le proprie tasche i percorsi delle Fiandre e vorranno ovviamente fare bella figura davanti ai loro tifosi e famiglie.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai i20 N Rallly1 Photo by: No Stint Media Martin Horvatic

Presente come sempre anche la ibrida #8 per gli estoni Ott Tänak/Martin Järveoja, reduci invece da una gara di casa in Estonia che li ha visti conquistare il terzo gradino del podio e piazzarsi davanti ai compagni di squadra sopracitati, risultando quindi i migliori della Casa coreana con base ad Alzenau.

Infine la terza Hyundai sarà affidata ad Oliver Solberg/Elliott Edmondson, chiamati a farsi finalmente vedere con buone prestazioni in una annata non proprio esaltante per la coppia.