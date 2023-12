WRC | E' Hankook il nuovo fornitore unico di gomme 2025-2027

Il Consiglio Mondiale del Motorsport si è riunito oggi per l'ultima volta nel 2023, prendendo decisioni importanti e ratificandone altre in vista della prossima stagione che scatterà tra poche settimane, poco meno di un mese, con la Dakar.

La riunione ha visto i membri del consiglio discutere e decidere di elementi molto importanti anche per quanto riguarda il WRC. Ad esempio il nuovo fornitore unico di gomme che, a partire dal 2025, sarà Hankook.

Pirelli, in carica dal 2021, abbandonerà questo ruolo alla fine del 2024, lasciando spazio alla Casa coreana. La scelta fatta dalla FIA ha tenuto conto di diversi principi, tra cui la capacità di fornire gomme, la sostenibilità, la qualità tecnica, costo per gomma e marketing.

Nuova ripartizione del punteggio per i Mondiali

Il nuovo fornitore unico di gomme, però, non è la sola novità dedicata al WRC. Dal punto di vista del regolamento sportivo, sono stati approvati i principi di un nuovo format per l'attribuzione dei punti per i Mondiali Costruttori, Piloti e Navigatori.

L'obiettivo è quello di aumentare l'emozione e la competitività, soprattutto nella giornata di domenica. I dettagli e la ripartizione dei punti per giornata saranno confermati dai componenti del Consiglio Mondiale in una fase successiva.

Importante novità anche per quanto riguarda i propulsori ibridi. Con il preciso obiettivo di ridurre i costi, a partire dal 2025 sarà consentito un massimo di tre nuove unità ibride a stagione per le vetture Rally1 iscritte per lottare nel Mondiale Costruttori. In precedenza questo numero era di 9, quindi è stato abbattuto di ben 2/3.

Nuova operazione di marketing: funzionerà?

Il nuovo gruppo di lavoro del WRC diretto da Robert Reid ha anche pensato a un'operazione di marketing per avvicinare le persone al WRC. Ogni equipaggio con priorità P1 dovrà completare un minimo di due passaggi in ogni Shakedown, mentre il terzo passaggio sarà disponibile per un viaggio che possa coinvolgere i media o con passeggeri definiti VIP, che saranno stabilità dal promotore del WRC per offrire maggiori opportunità di esposizione del Mondiale.

L'intento del nuovo gruppo di lavoro è lodevole e si tratta solo dei primi passi verso il rilancio della categoria, eppure il dubbio che possa funzionare è già sorto. Per dare giudizi è troppo presto, sarà necessario fare valutazioni a medio-lungo termine, ma la sensazione è che il WRC abbia bisogno di ben altro per rendersi più accattivante agli occhi della gente.