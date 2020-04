WRC: Del Barrio con la Protezione Civile nell'emergenza COVID-19

L'egoismo sembra essere una caratteristica comune a tutti gli atleti che hanno velleità piuttosto alte, obiettivi massimi per raggiungere il successo. Poi, però, ci sono eccezioni che riportano i grandi campioni a livello delle persone comuni. Anzi, impreziosiscono il loro status per la loro umanità. E' questo il caso di Carlos Del Barrio, navigatore di Daniel Sordo in Hyundai Motorsport nel WRC.

Il copilota spagnolo, così come tutti i protagonisti del Mondiale, è confinato a casa, ma in questi giorni ha giocato un ruolo fondamentale per i suoi concittadini. Carlos ha deciso di dare una mano concreta alla Protezione Civile, distribuendo mascherine, ma compiendo anche altre azioni degne di nota che raccontano lo spessore umano di colui che ha il compito di dirigere Daniel Sordo in tutte le prove speciali del Mondiale Rally.

"Abbiamo distribuito mascherine, fatto acquisti per gli anziani e spruzzato in giro una miscela di acqua e ipoclorito di sodio per cercare di fermare la diffusione del COVID-19. Poiché vivo da solo, sono completamente disponibile per la comunità. E' incredibile: ogni persona nel mio paese si aiuta a vicenda. Qui abbiamo molti concittadini, anche molti anziani, e la cosa più importante è fare in modo che non si sentano soli".

"Questo mi aiuta molto anche dal punto di vista mentale, ma anche perché mi fa sentire utile. Come sportivi professionisti, di solito, dobbiamo essere piuttosto egoisti se vogliamo vincere, ma ora la situazione è completamente diversa. Dobbiamo essere utili alla gente e non pensare solo ai noi stessi, ma anche alle altre persone".

Oltre a impiegare il proprio tempo in maniera nobile, aiutando gli altri, Del Barrio si sta tenendo in forma facendo esercizio fisico tra le mura casalinghe, ma anche... studiando. L'iberico sta cercando di imparare meglio il francese e l'italiano, ma anche perfezionare l'inglese. Una pratica che gli piace molto, essendo appassionato di diversi idiomi da quello che abitualmente parla a casa.

"Nelle giornate mi tengo impegnato studiando. Ho provato a migliorare il mio livello di francese, che non era così eccellente un anno fa, così come l'italiano. Mi piacciono molto le lingue e ora ho più tempo per impararle. Francese, italiano, e ora ho anche più tempo per migliorare il mio inglese. Chiaramente sto facendo esercizi per mantenermi in forma, cercando di utilizzare una dieta con poche calorie perché, altrimenti, guadagno peso".

"Per me la cosa più importante è correre e questo non ci è permesso. E' stato davvero frustrante, ma abbiamo il dovere di rispettare le regole per cercare di migliorare la situazione attuale. Almeno ho cercato di sfruttare al meglio gli attrezzi che ho a casa per mantenere la forma".