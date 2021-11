WRC | si ritira il navigatore di Loeb, Daniel Elena

Nel motorsport, così come nella vita, tutto ha un inizio e una fine. E' il caso di Sébastien Loeb e Daniel Elena, i quali, dopo 79 vittorie nel WRC, 119 podi su 180 gare nel Mondiale, non proseguiranno più assieme.

A prima vista una non notizia, ma così non è. Sébastien Loeb è in trattativa con M-Sport per tornare nel WRC a partire dal 2022 part time e, stando a quanto appreso da Motorsport.com, l'accordo tra le parti è a un passo, se non già siglato.

Eppure Loeb non avrà più accanto a sé il 49enne monegasco, che lo ha accompagnato nella conquista di 9 titoli iridati WRC e anche in tante altre avventure quali la Dakar con Peugeot e Prodrive BRX.

Daniel Elena, attraverso i propri social media, ha annunciato di volersi ritirare dal motorsport per potersi concentrare sulla propria famiglia. "Sto voltando pagina", ha dichiarato. "Voglio concentrarmi su altro. Compirò 50 anni l'anno prossimo e non potrà concentrarmi su 2 cose contemporaneamente. Mia moglie sarebbe la prima a dirvi questo".

"Per me c'è ancora motivazione per preparare una gara. Beh, non c'è più. Con Sébastien abbiamo parlato di tutto, siamo grandi e l'amicizia rimane e rimarrà intatta. Siamo stati amici dentro e fuori la macchina".

Questa decisione arriva a qualche mese dalla separazione tra i due avvenuta dopo la 43esima edizione della Dakar, con Loeb che ha fatto sapere a Elena di non volerlo più accanto a lui esattamente lo scorso 17 marzo.

Daniel Elena, Hyundai Motorsport Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

"Rallye du Val d'Agout 1998, la nostra prima vittoria. L'avvio dei nostri successi ma, soprattutto, l'avvio di un'amicizia indissolubile", ha scritto Loeb nel primo post, per poi proseguire dando la notizia che ha sorpreso, ma forse non del tutto, appassionati e addetti ai lavori.

"Dopo 5 Dakar passate assieme e dopo aver parlato con il team, siamo arrivati alla conclusione che forse sarebbe bene provare qualcos'altro. Con dolore al cuore, io e Daniel Elena non prenderemo parte alla stagione 2022 da compagni di squadra".

"Non è stata una telefonata facile da fare, perché abbiamo passato 23 anni assieme e Daniel è un amico. Non mi restano tanti anni per riuscire a vincere la Dakar, dunque voglio provare a giocarmi tutte le carte a disposizione. Il futuro dirà se questa sia stata una decisione giusta. Ma questo non cambierà il rapporto che ho con Daniel, con cui ho condiviso molte cose", aveva scritto Loeb.

Oggi Séb ha invece omaggiato l'amico con una riga molto sentita sui suoi social network: "Una storia unica, ricordi indelebili e un'amicizia incrollabile. Grazie di tutto, Daniel!", il tutto condito da un video celebrativo molto bello, che racchiude tutti i bei momenti passati assieme: dalla prima vittoria nel WRC all'ultima, arrivata al Rally di Catalogna 2018 al volante della Citroen C3 WRC Plus.

Ora Loeb si dovrà mettere alla ricerca di un nuovo navigatore, perché il Rallye Monte-Carlo incombe e dovrebbe essere proprio lui a correre al volante della terza Ford Puma Rally1 ibrida del team M-Sport Ford. Non è un caso che proprio in questi giorni Loeb abbia compiuto il secondo test al volante della vettura del team britannico, proprio in una prova dedicata al prologo del WRC 2022.