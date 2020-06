WRC, Sordo: "Ecco perché negli ultimi anni sono più forte"

Dani Sordo può essere considerato come uno dei piloti più cresciuti degli ultimi anni. E questo può accadere anche se lo scorso 2 maggio sono state spente 37 candeline.

Il pilota spagnolo di Hyundai Motorsport è prezioso per il team. Lo ha ammesso candidamente anche Andrea Adamo, team director del dipartimento sportivo della Casa coreana. Un pilota veloce, affidabile, concreto. Fatto appositamente per dare la caccia al titolo Costruttori, senza tralasciare l'apporto che può dare ai colleghi che invece sono designati a lottare per vincere il titolo Piloti.

Dani è stato l'ultimo protagonista - in ordine temporale - delle interviste rilasciate a wrc.com. Si è raccontato sia dal punto di vista professionale che personale, dando perfettamente l'idea di rispecchiare quello che è il suo carattere anche nella sua guida che possiamo apprezzare in tutti i rally in cui è impiegato.

Dani, definisci te stesso in tre parole

"E' una cosa piuttosto complicata... Sono una persona difficile. Sono calmo, ma è anche vero che quando le cose non vanno nella maniera migliore sono una persona difficile".

A scuola come te la cavavi? Ti piaceva andarci?

"Non ero male come studente, solo che non ero interessato, non mi piaceva la scuola. Ma credo sia stato così per l'80% delle persone, dei piloti che sono stati intervistati! Me la cavavo anche bene, ma non mi piaceva. Di sicuro se tornassi indietro studierei meglio l'inglese. All'inizio della mia carriera ero terribile a parlare inglese e mi sentivo davvero stupido! Ecco, tornassi indietro, sistemerei certamente il mio inglese".

Come sono stati i tuoi inizi? I tuoi genitori cosa pensavano della tua passione?

"Quando ho iniziato a correre mi divertivo, ma ho sempre avuto l'obiettivo di vincere. I miei genitori mi hanno supportato sin da subito, lo hanno fatto specialmente all'inizio della mia carriera. Mio papà ha fatto tanto per me, loro sono stati i miei primi sostenitori".

I tuoi genitori sembrano appassionati ai rally...

"A mia madre i rally piacciono per davvero. Conosce davvero tutto ed è una vera appassionata. Mio padre, invece, mi segue ma penso lo faccia più per starmi vicino, per esserci qualora accadesse qualcosa e per accompagnare mia mamma. I rally piacciono anche a lui, è un mio grande fan, ma è spesso ai Parchi Assistenza per mia madre".

Che tipo di persona è Dani Sordo fuori dalle corse?

"Sono una persona semplice. sto a casa, ho una ragazza, faccio sport, seguo mio papà nella sua attività nel karting. Sono davvero una persona molto tranquilla e ho una vita molto semplice, niente di speciale".

Stai pensando di fare una famiglia?

"Fare una famiglia? Non lo so, davvero. Mi piacerebbe averla, mi piacciono i bambini. Ma vorrei avere tempo per vivere la mia famiglia. Ora come ora non l'avrei. Viaggio tanto. Quando avrò una famiglia vorrò godermela a fondo, sfruttare il tempo per godermi tutto".

Giunto a questo punto della carriera, come ti giudichi?

"Sono molto contento con quello che faccio. Mi piacerebbe essere più veloce, ma ho fatto tante gare, ho passato tanto tempo nel Mondiale. Ho fatto tante lotte. H tanto rispetto per tutte le squadre che mi hanno schierato. Sono stato felice in Citroen, in Mini, e ora in Hyundai, con cui corro da tanti anni. Se dovessi ritirarmi domani, sarei molto felice di quello che ho fatto. Negli ultimi anni sono più forte. Non so perché. Forse la macchina, è bella da guidare. Ma ho più esperienza, sono più concentrato, ho fame di vittorie e di essere al top".

Che tipo di rapporto hai con il tuo capo, Andrea Adamo?

"Andrea Adamo... E' molto bello lavorare con lui perché ha passione. Ma con tutto il team, devo dire. Tutte le persone che sono state e che sono in Hyundai sono state fantastiche. Ma Andrea è speciale. Mette pressione su tutti, ma mette il team nelle migliori condizioni per lavorare".

Pensi di avere veri amici nel WRC?

"Quando vedo la gente con cui lavoro normalmente sono contento, ma non so quale relazione potrei avere una volta che smetterò. Di sicuro Hyundai fa parte della mia vita e lo sarà anche dopo, pur non vedendo le persone. Non so se definirli amici, ma persone che hanno fatto parte della mia vita in maniera positiva".

Pensi di poter rimanere nel WRC una volta che smetterai di essere un pilota?

"Non so se potrò essere un boss. Mi piacerebbe essere coinvolto in qualche modo, ma la cosa che davvero conta è che mi piace correre. Mi piace pilotare. Non so se avrò l'opportunità di essere un capo, ma magari continuerò a fare qualche gara o aiutare qualche team in qualche maniera".

Ti abbiamo visto far parte della safety crew di Thierry Neuville a Monte-Carlo. Per altro con grande successo, perché Thierry ha vinto e ha speso parole molto carine nei tuoi confronti...

"Mi piace fare le cose al meglio, al massimo. Se le faccio, voglio farle nel migliore dei modi. Ad esempio al Rallye Monte-Carlo 2020, se avessi dovuto rimanere nel Principato per niente, sarei tornato a casa. Invece mi hanno chiesto di fare la safety crew di Thierry (Neuville) e ho cercato di farlo al meglio. Nel corso del weekend non smettevo di guardare i tempi e sono stato molto contento che sia riuscito a vincere".