WRC | Dal 2025 ecco un nuovo regolamento: ma non sarà rivoluzione

Carica lettore audio

WRC del futuro, qualcosa si muove. Da Monte-Carlo arrivano notizie importanti sull'impiego del regolamento attuale e, soprattutto, sull'introduzione del prossimo, che dovrà disegnare le vetture che sostituiranno le attuali Rally1.

Poche settimane fa ci eravamo chiesti quali fossero le intenzioni della FIA riguardo le vetture che stanno al vertice della piramide del WRC, le Rally1. La FIA ha fatto sapere che il regolamento a oggi in vigore terminerà il suo compito alla fine del 2024, ovvero dopo il triennio stabilito inizialmente e non avrà formalmente deroghe, né prolungamenti.

Questo è il chiaro segnale di come, ciò che si ha oggi nel WRC, sia stato pensato e realizzato nel modo sbagliato. Motorsport.com ha svelato i retroscena della genesi dell'attuale faldone di documenti che disegna le Rally1, compresi i cambiamenti che le hanno portate a essere vere e proprie vetture prototipo dai costi ben superiori a quelli preventivati inizialmente.

Per cui, almeno sulla carta, il termine che arriverà nel 2024 è potenzialmente una buona notizia. Eppure, ciò che verrà dopo, non dovrebbe discostarsi molto da ciò che stiamo vedendo oggi.

La FIA ha iniziato a parlare privatamente con i team a partire dal Rallye Monte-Carlo del 2022, così da cercare di capire quale tipo di regole possano trattenere le Case attuali nel WRC. Lo stesso ha fatto con Costruttori che a oggi non sono coinvolti, perché l'obiettivo è chiaro: cercare di avere altre Case e rinverdire i fasti di un Mondiale eccezionale, ma a oggi in vertiginoso declino.

Chi si augurava una rivoluzione rimarrà deluso. L'intenzione della sezione Rally della FIA - dipartimento tecnico compreso - ha deciso di far nascere la nuova generazione di vetture sulla base delle attuali Rally1: stesso telaio, stesso motore 1.6 turbo coadiuvato dal motore elettrico da 100 kW fornito da Compact Dynamics.

Proprio il motore elettrico dovrebbe essere il grande protagonista di una delle modifiche preventivate: l'intenzione della FIA è quella di utilizzarlo maggiormente sia in modalità EV, quindi nel corso dei trasferimenti, che nel corso delle speciali.

L'alimentazione del mezzo sarà al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda il carburante. L'obiettivo è l'utilizzo di benzine sostenibili al 100%. Non è tutto, perché il nuovo regolamento, quello che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025, sarà svelato entro i prossimi 2 mesi. Lo ha affermato a Motorsport.com Simon Larkin, direttore degli eventi WRC.

"Quando si tratta di regolamenti tecnici, il nostro direttore sportivo Peter Thul è stato fortemente coinvolto dalla FIA. È stato un obiettivo condiviso quello di annunciare l'evoluzione dell'attuale omologazione tecnica nei prossimi due mesi, perché vogliamo avere chiarezza e sicurezza su ciò che accadrà a partire dal 2025. Abbiamo iniziato a parlarne pubblicamente e privatamente a Monte Carlo lo scorso anno, al debutto di questo regolamento tecnico".

"Il nuovo regolamento sarà un'evoluzione, non una rivoluzione. Tutti sono felici della storia dell'ibrido e noi possiamo fare di più con l'ibrido. E come promotori del WRC, sappiamo che dobbiamo fare di più per il fatto che siamo il primo campionato del mondo ad aver iniziato a utilizzare un carburante sostenibile".

"Abbiamo battuto tutti e la Formula 1 sta facendo un gran parlare dell'inizio dell'utilizzo di carburante sostenibile nel 2026. Credo che questo dica tutto su questo campionato, siamo all'avanguardia sotto molti punti di vista".

"Dobbiamo fare di più con l'ibrido, lo sappiamo. Penso che debba essere una parte più forte del nostro campionato, in particolare la modalità EV, e dobbiamo renderlo un po' più dominante anche nella competizione sportiva. L'unità ibrida ha ancora una buona capacità in termini di batteria e di rigenerazione. Possiamo verificare se è possibile aumentare la spinta e la rilevanza nei tratti stradali in modalità EV".

Come prevedibile, i promotori del WRC pensano che il regolamento 2025-2027 possa essere la miccia che riporterà più case nel Mondiale Rally, così come sottolineato e auspicato pochi giorni fa dal presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Ritengo che questo possa invogliare nuovi marchi perché penso che dia stabilità alle regole e sappiamo che questo rende molto più probabile che qualcuno sia disposto a investire, perché sa che c'è una finestra fissa per pubblicizzare l'investimento iniziale", ha aggiunto Larkin.

"Penso che tutti in questo parco servizi concordino sul fatto che un solo produttore in più sarebbe il numero ideale. Penso che quattro sia un numero utilizzabile in termini di ritorno sull'investimento, ma che più di quattro sia un problema".

"Abbiamo una piattaforma televisiva e promozionale stabile e i nostri numeri di pubblico sono buoni. L'inserimento di un altro costruttore non andrebbe a scapito dei tre esistenti".

La domanda da porsi ora è: saranno sufficienti le modifiche per attrarre i costruttori e farli entrare assieme a Toyota, Hyundai e M-Sport? Nei mesi passati è noto che vi sia stato l'interesse di Skoda, Alpine e del Gruppo Stellantis. Con i costi che sembrerebbero rimanere immutati, il maggior utilizzo dell'ibrido sarà la chiave di volta?