WRC | Crash Tanak: Ott sta bene. Jarveoja sotto osservazione

Arrivano buone notizie da Jyvaskyla per Hyundai Motorsport. Ott Tanak e Martin Jarveoja stanno bene.

L'equipaggio estone che è impiegato con il team di Alzenau anche al Rally di Finlandia è stato protagonista di un incidente nel corso di questa mattina nel corso della Prova Speciale 3, la Saarikas 1 di 15,93 chilometri.

Nel corso di una curva sinistrorsa abbastanza veloce, la i20 N Rally1 numero 8 s'è intraversata, finendo fuori prima con le ruote posteriori, poi con tutto il corpo vettura a causa dell'inerzia. Una volta uscita di strada, la vettura coreana ha iniziato a capottare, concludendo la sua evoluzione contro un albero che si trovava a poche decine di centimetri dalla sede stradale della prova.

Sia Ott Tanak che il navigatore Martin Jarveoja hanno fatto sapere al team di stare bene, ma hanno richiesto l'intervento dei sanitari che sono arrivati prontamente sul luogo dell'incidente una volta che i commissari hanno bloccato la speciale.

Entrambi sono stati portati al centro medico per le prime analisi di rito. Ott Tanak non ha riportato alcun trauma, mentre Martin Jarveoja dovrà passare per precauzione l'intera giornata odierna e la notte in osservazione all'ospedale.

Questo, ma anche le condizioni della vettura coreana dopo l'incidente, costringeranno Tanak e Jarveoja al ritiro definitivo dal Rally di Finlandia. Un duro colpo per le loro speranze di titolo proprio quando erano riusciti a risalire sino al secondo posto scavalcando Elfyn Evans e Scott Martin, ma anche ad avvicinarsi ai leader, i compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

A confermare le condizioni dell'equipaggio campione del mondo 2019 è stata Hyundai Motorsport con un breve comunicato: "Dopo il loro incidente avvenuto nella Prova Speciale 3 del Ralli di Finlandia, Ott Tanak e Martin Jarveoja stanno bene. Tuttavia Martin rimarrà in ospedale questa notte, sotto osservazione. L'equipaggio non riprenderà il via nella giornata di domani al Rally di Finlandia".

Per Tanak e Jarveoja è il secondo incidente di un certo spessore a distanza di poche settimane. Il primo era avvenuto poco meno di un mese fa, il 6 luglio scorso, mentre l'equipaggio di Hyundai era intento a correre al Rally Estonia - quest'anno appuntamento dell'European Rally Championship - per preparare i Rally di Lettonia e Finlandia.