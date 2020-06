WRC, Ciesla: "Il Rally Italia? Forse a settembre od ottobre"

I promotori del WRC e la FIA sono al lavoro per redigere il nuovo calendario 2020 del Mondiale Rally, bruscamente interrotto dopo 3 eventi a causa della pandemia da COVID-19.

Attualmente il primo evento della seconda parte del calendario è il Rally di Turchia, previsto nel fine settimana che andrà dal 4 al 6 di settembre. Il lavoro di promotori del WRC e della FIA non è solo legato alla conferma delle gare già fissate dal 2019, ma anche trovare spazio a due eventi rinviati nel corso delle passate settimane, ossia il Rally d'Argentina e il Rally Italia Sardegna.

"Stiamo cercando di trovare una nuova data", ha dichiarato Oliver Ciesla, managing director e promoter del WRC, in un'intervista esclusiva a Motorsport.com. "Però prima di prendere una decisione dovremo capire se potremo viaggiare".

"Dovremo capire quali saranno le regole nei paesi in cui dobbiamo correre, come Finlandia, Germania, Inghilterra, Turchia, Giappone, Italia, ma anche quali possano essere le eventuali restrizioni per rientrare nel nostro paese, eventuali quarantene da rispettare".

"Dovremo vedere come si sviluppano le cose nei prossimi mesi. Prendere decisioni per settembre, ottobre e novembre. Siamo costretti ad aspettare sino all'ultimo prima di prendere una decisione".

"Vogliamo evitare di cancellare le gare troppo presto. Questa sarebbe la cosa peggiore. Ma anche noi, come team e tifosi, abbiamo bisogno di tempo per organizzare la logistica del materiale. In Europa è più facile, fuori invece è più difficile".

Ciesla, in un recente video live di ACI Sport, ha anche provato a indicare un periodo temporale in cui potrebbe essere inserito il Rally Italia Sardegna, la gara più importante a livello mediatico per la penisola italiana e per i suoi appassionati di rally.

"Per quanto riguarda il Rally Italia Sardegna, stiamo vedendo se sia possibile infilarlo in calendario a settembre o a ottobre. Stiamo lavorando con ACI e la FIA per trovare una soluzione. Inoltre anche l'Argentina sarà oggetto di discussioni per trovare una sistemazione nel calendario", ha concluso Ciesla.