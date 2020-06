WRC: chi sarà tester delle gomme Pirelli 2021? Ecco i candidati

All'avvio dei test Pirelli per le gomme 2021 del WRC manca meno di un mese. La Casa milanese inizierà le prove sui primi prototipi delle gomme che dovranno calzare le vetture WRC Plus a partire dal Rallye Monte-Carlo del prossimo anno sugli sterrati e le strade della Sardegna - protocolli sanitari permettendo - a partire dal mese di luglio.

Pirelli sta definendo assieme alla FIA la vettura WRC Plus che sarà impiegata nei test per provare le gomme 2021. A oggi, questa non è ancora stata definita. Alcuni spifferi parlano della Citroen C3 WRC Plus. Avrebbe senso, considerando che la Casa francese non è più impegnata nel Mondiale Rally.

Ma a tenere banco non è solo la scelta della vettura, ma anche quella del pilota che dovrà pilotarla. La rosa dei candidati comprende tanti nomi di grido che, attualmente, non trovano spazio nel Mondiale.

"Per quanto riguarda il pilota che farà da tester per le gomme 2021 e che farà le prove con la WRC Plus prenderemo uno che non sta facendo il Mondiale quest'anno. Ci serve un pilota che abbia esperienza con le Plus. Dobbiamo ancora sceglierlo, ma la rosa di piloti comprende nomi del calibro di Kris Meeke, Jari-Matti Latvala, Hayden Paddon, Andreas Mikkelsen", ha dichiarato il Rally Activity manager di Pirelli, Terenzio Testoni, a Motorsport.com.

Anche in questo caso la scelta sarà condivisa con la divisione Rally della FIA. L'obiettivo di Pirelli è avere un pilota che sia già esperto del comportamento nelle speciali di una vettura dalle caratteristiche delle WRC Plus, dove l'aerodinamica ha un impatto considerevole sulle prestazioni.

"Stiamo individuando il pilota con la FIA. Comunque sarà uno di questi, perché abbiamo bisogno di uno di questi piloti che conoscono le WRC Plus. Il fattore principale di queste vetture è il carico aerodinamico ed è importante avere un pilota che conosca quanto sia importante l'effetto dell'aerodinamica".

"Ecco, l'aspetto dell'aerodinamica delle Plus è forse quello che conosciamo meno, ma già in passato abbiamo avuto modo di gommare delle WRC Plus, l'anno scorso ad esempio. Un minimo di know-how lo abbiamo e siamo fiduciosi".