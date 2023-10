WRC | CER, PS12-14: Neuville leader. Kalle vede l'iride

Per Kalle Rovanpera è quasi fatta. Il secondo titolo iridato WRC è quasi a un passo dopo l'incidente che nella PS11 di oggi ha messo fuori dai giochi Elfyn Evans. Il pilota di Toyota Racing, una volta aver visto il gallese fuori strada, ha rallentato di colpo il suo passo per essere sicuro di finire il rally. Gli basterà questo, facendolo in buona posizione, per laurearsi campione del mondo per il secondo anno di fila.

Intanto, nell'attesa che separa Rovanpera dal titolo, Thierry Neuville ha concluso la seconda tappa del Rally dell'Europa Centrale in testa alla classifica generale con 26"2 di vantaggio nei confronti di Rovanpera.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha ereditato da Kalle la prima posizione al termine della PS11 e, nelle tre stage del pomeriggio, ha aumentato il suo margine portandolo a quasi mezzo minuto. Rovanpera sarà l'unico rivale per la vittoria in questo fine settimana, considerando che Ott Tanak - terzo dopo il ritiro di Evans, è a un minuto e 49 secondi da lui.

L'estone di M-Sport è stato bersagliato da una serie di problemi tecnici per tutta la giornata. Prima un guasto all'ibrido nel corso del giro mattutino, poi uno idraulico nel corso della PS13, penultima stage della giornata, e, per finire, un errore nei primi chilometri della PS14 (beffato dall'asfalto bagnato in un tornante) lo ha fatto arrivare al termine della giornata frustrato.

Eloquenti i colpi dati con la mano destra alla leva del cambio manuale della sua Ford Puma, con cui ha sfogato la frustrazione per l'ennesima brutta giornata del 2023. Questa serie di problemi ed errori hanno portato Sébastien Ogier ad avvicinarsi a Tanak. Tra i due ci sono ora 31"1.

Quinta posizione nella generale per Takamoto Katsuta. Come spesso ha fatto nel corso degli ultimi anni, il giapponese è stato in grado di chiudere in Top 5 senza aver fatto nulla di trascendentale. Gli è bastato tenere un ritmo decente e sfruttare gli errori e le sfortune che hanno colpito altri piloti davanti a lui per salire tra i primi.

Il giapponese dovrà però stare attento nella giornata di domani, perché Teemu Suninen - sesto con la seconda Hyundai i20 N Rally1 in classifica - è a poco meno di 10"9 da lui. Buona giornata per Gregoire Munster, settimo assoluto e autore di alcuni tempi competitivi nella sua seconda uscita della carriera al volante di una Rally1.

Adrien Fourmaux è stato di gran lunga il miglior pilota dei piloti che sono al volante di una Rally2. Il francese di M-Sport si trova in un momento magico che lo porterà poi in Giappone a correre con la Ford Puma Rally1 Hybrid di Pierre-Louis Loubet. Grazie a una serie di tempi competitivi, Fourmaux ha preso la vetta della classifica di categoria, mettendosi alle spalle il campione in carica del WRC2 e leader della classifica WRC2 al Rally dell'Europa Centrale, Emil Lindholm.

Il finlandese di Hyundai Motorsport è a 6"5 da lui, dunque la lotta per la prima posizione è tutt'altro che chiusa. Nicolas Ciamin è terzo al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, ma secondo nel WRC2. Brutta giornata per Nikolay Gryazin, il quale è finito fuori nell'ultima prova di oggi e ha riaperto i giochi per il titolo, che probabilmente si deciderà al Rally del Giappone.

La seconda tappa del Rally dell'Europa Centrale termina qui. Il penultimo evento del WRC terminerà domani con le ultime 4 prove di questa edizione. La PS15, prima prova di domani, scatterà alle ore 08:15 italiane.