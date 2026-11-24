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WRC | Ecco perché Lancia non è stata toccata dai tagli di Stellantis Motorsport (ma serve budget)

Lancia Corse HF non viene intesa come programma ufficiale ed è per questo che nelle decisioni di Stellantis Motorsport il marchio italiano non è stato coinvolto. Resta però un grande punto interrogativo: sarà trovato il budget richiesto per i programmi rally 2027?

Giacomo Rauli

Pubblicato: 24 nov 2026, 10:25

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Yohan Rossel, Arnaud Dunand, Lancia Corse HF Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Foto di: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Nelle ultime ore Stellantis è stato l'epicentro di un vero e proprio terremoto sportivo che ha avuto immediate conseguenze per i suoi programmi sportivi e, di riflesso, anche per le categorie in cui il gruppo italo-francese militava. Ma Lancia ha resistito.

Nel comunicato diffuso ieri pomeriggio dal Gruppo Stellantis si è potuto evincere il coinvolgimento immediato di Peugeot Sport - subito fuori dal World Endurance Championship - per via dei costi ingenti riguardanti la vettura e il suo sviluppo, ma anche Opel e Citroen in Formula E: entrambe lasceranno la categoria tutta elettrica dedicata alle monoposto al termine della prossima stagione, ovvero nell'estate 2027.

Lancia, in tutto questo, non è stata nemmeno citata. Per una volta è lecito parlare di buon segno. Ma perché il marchio italiano è rimasto fuori dai tagli del Gruppo? Le parole 'customer racing' sono la chiave di volta che ha salvato Lancia da un destino amaro.

Lancia Corse HF è un nome che inganna. Sembra un team ufficiale, ma nei fatti non lo è. Stiamo parlando della denominazione della squadra che ha corso nel WRC2 durante la stagione 2026 schierando due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, ma anche il team italiano che ha fatto lo stesso nel Campionato Italiano Assoluto Rally con Andrea Crugnola.

La squadra che ha fatto il mondiale, in realtà, è PH Sport. Questo viene inteso come customer racing, ovvero un team privato che prende due vetture e le fa correre in un campionato, avendo con sé anche il nome del team ufficiale ma che di fatto ufficiale non è.

Lo stesso discorso si applica per Lancia nel CIAR. A mettere in strada la Ypsilon Rally2 HF Integrale di Andrea Crugnola è stato il team F.P.F. Sport, la struttura che ha vinto titoli in serie con Peugeot Sport Italia prima e Citroen poi. Tutti programmi non ufficiali, nonostante il nome portasse a pensare che lo fossero.

Andrea Crugnola, Luca Beltrame, Lancia Ypsilon Rally2

Foto di: ACI Sport

Nel comunicato Stellantis è scritto che le persone che lavoravano nelle categorie tagliate verranno riposizionate all'interno del Gruppo. Ciò significa che i progetti customer racing potrebbero essere arricchiti dall'arrivo di persone competenti, in grado di elevare ciò che già di buono esiste.

Ma prima di fare ciò, è bene parlare di un tema fondamentale per il progetti futuri di Lancia nel motorsport. Se Stellantis ha deciso di non intaccare nessun progetto del marchio italiano, è altrettanto vero che per mantenerli attivi nel 2027 serva trovare il budget necessario per sostenerli.

Da oggi in avanti ogni idea, ogni progetto che verrà realizzato dovrà sostenersi, restare in piedi con le proprie gambe senza che il Gruppo sia costretto a finanziarlo anche solo in parte. Ecco perché, a oggi, la situazione di Lancia nei rally è in un limbo e non ha ancora una definizione ben precisa.

Servirà trovare supporto economico per rimanere nel WRC2, servirà altrettanto per confermare il programma italiano nel CIAR e in quello europeo nell'ERC. Dal discorso non esula certo il Trofeo Lancia, anche questo compreso nel Campionato Italiano Assoluto Rally.

Stando ai numeri prodotti dal Trofeo, questo sembra però il progetto più facilmente sostenibile e replicabile, considerate le alte richieste d'adesione che sono arrivate nelle prime due edizioni. Per il resto, invece, è questione di tempo e denaro. Un'equazione che spesso ha deciso la vita di diversi progetti. Nel bene, ma anche nel male. Non resta che attendere.

Trofeo Lancia, Rally di Roma Capitale

Foto di: Lancia

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