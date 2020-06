WRC: cancellato a sorpresa il Rally di Finlandia!

Colpo di scena: il Rally di Finlandia, che doveva essere il prossimo round del FIA World Rally Championship, è stato ufficialmente cancellato e nel 2020 non si svolgerà.

La notizia giunge un po' a sorpresa perché a differenza di altre gare, come ad esempio il Rally di Nuova Zelanda che era già in forse e per il quale arriverà a breve l'annuncio del suo annullamento, quella di Jyväskylä era invece una tappa fino a ieri confermata, o al massimo a rischio spostamento.

Gli organizzatori di AKK Sports hanno invece comunicato proprio oggi che la pandemia di Coronavirus ha tolto tutti i presupposti per portare avanti l'allestimento dell'evento del 6-9 agosto, che quindi è stato ufficialmente tolto dal calendario di questa stagione.

“I problemi legati al Covid-19 hanno creato molte incertezze, che hanno influito sulla nostra decisione - si legge nella nota - La mancanza di informazioni sulle restrizioni imposte dallo stato riguardo gli eventi pubblici che si terranno dopo luglio continua, per cui non sappiamo quanto sia sicuro per concorrenti e spettatori recarsi in Finlandia".

Il promoter Jani Backman ha aggiunto: "Alcuni preparativi erano comunque stati fatti seppur con il rischio di cancellazione. E' stata una presa di responsabilità verso tutti i coinvolti nell'evento, con la salute e la sicurezza che vengono sempre prima di tutto. Siamo convinti di poter tornare nel 2021 per quella che sarà la 70a edizione dell'evento da festeggiare con grande spirito asseme a spettatori, partecipanti e i nostri nuovi partner".