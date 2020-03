WRC: cancellate le ultime 3 PS del Rally del Messico!

Alla fine il coronavirus, anche se non ha avuto la meglio del WRC, ha comuque indotto i promotori del Rally del Messico a decurtare il percorso dell'evento 2020 nel bel mezzo dello svolgimento della gara.

Questo pomeriggio (quando in Italia era ormai notte) i promotori della corsa, supportati dai promotori del WRC e dalla FIA, hanno annunciato di aver cancellato le ultime 3 speciali del Rally del Messico, dunque le PS22, 23 e 24, con quest'ultima che avrebbe fatto le veci di Power Stage.

La scelta è stata fatta in virtù di quanto sta accadendo in tanti Paesi, con le frontiere chiuse e la conseguente difficoltà di team e materiale nel poter tornare alla base al termine dell'evento.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, il 75% della corsa sarà effettuato senza problemi, per cui il punteggio sarà assegnato completamente. In più, la cerimonia del podio avverrà proprio al termine della PS21 ed è stata pensata proprio in questi minuti.

Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, governatore di Guanajuato, ha dichiarato: "In cooperazione con gli organizzatori del Rally del Messico, a causa della chiusura di alcuni voli per team e visitatori, abbiamo deciso di chiudere l'evento in questa terza giornata di gara. Abbiamo supportato e rispettato questa decisione, che è stata fatta per permettere ai team di tornare a casa".

Yves Matton, direttore del dipartimento Rally della FIA, ha aggiunto: "La decisione di chiudere l'evento oggi è stata presa all'unanimità dagli organizzatori dell'evento con il supporto del governo locale, dei promotori del WRC e della FIA. Siamo molto tristi di dover chiudere la gara anzitempo, ma a causa del rapido evolversi della situazione e di varie restrizioni di viaggio imposte da più nazioni, la priorità era assicurare il ritorno a casa dei team e del personale. Vorremmo ringraziare gli organizzatori e la Federazione Messicana del Motor SPort per il loro grande impegno nell'ospitare un evento di livello mondiale e le autorità sanitarie locali per il loro aiuto, ma anche per il lavoro fatto per proteggere la popolazione locale e i visitatori".

I tre team principal delle squadre ufficiali di WRC hanno espresso il loro parere riguardo questa decisione. Tutti e tre si sono trovati d'accordo nel sostenere la decisione presa dai promotori dell'evento, del WRC e la FIA. "La situazione si è evoluta ora dopo ora e non potevamo aspettare oltre per prendere una decisione. Abbiamo preso quella corretta, fermando la gara per assicurare il rientro ai team in queste specifiche circostanze", ha dichiarato Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport.

Gli ha fatto eco Richard Millener, boss di M-Sport WRC: "Abbiamo appoggiato in pieno la decisione presa. Ci sarebbe piaciuto molto continuare a correre, ma dobbiamo considerare l'attuale situazione. La priorità era salvaguardare tutto il personale e permettere il rientro di tutti".

"Il nostro team ha compreso perfettamente la situazione e supportiamo la decisione presa - ha invece detto Tommi Makinen, responsabile di Toyota Gazoo Racing WRC - è chiaro sia un peccato che questa edizione del Rally del Messico termini così, ma considerando ciò di cui c'è bisogno, ossia del tranquillo rientro a casa di tutti, è la decisione corretta".