WRC: cancellata la Germania. Il Rally d'Italia evita Imola

A pochi giorni dal riavvio del Mondiale Rally 2020, il calendario attuale del WRC ha subito l'ennesima modifica dovuta alla pandemia da COVID-19, che continua a modellare a proprio piacimento il programma della categoria maggiormente rallentata del motorsport.

I promotori del WRC sono stati costretti a cancellare il Rally di Germania, come per la verità era già nell'aria da diverse settimane. L'evento tedesco avrebbe dovuto essere la sesta gara delle 8 in calendario quest'anno, ma il numero di contagi da COVID-19 ha costretto gli organizzatori a dare forfait. In questo modo gli eventi previsti per questa stagione scendono a 7.

In tutto questo, ACI Sport, dopo aver parlato con FIA e promotori del WRC, è riuscita a spostare il fine settimana del Rally Italia Sardegna - si terrà dall'8 all'11 ottobre - proprio grazie alla cancellazione del Rally di Germania e ad evitare la concomitanza tra il rally sull'isola sarda e il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI Sport, ha dichiarato: "In ACI abbiamo lavorato duramente per definire nuovamente le date del Rally Italia Sardegna 2020. Non è stato facile trovare il fine settimana giusto, che potesse soddisfare tutti i nostri finanziatori e che potesse andare bene alla Regione Sardegna".

"In questo anno così difficile, ACI ha voluto, così come ha mostrato con i GP di F1 a Monza, Mugello e Imola, proteggere il motorsport internazionale grazie alla conferma delle nostre competizioni. Voglio ringraziare personalmente la Regione Sardegna per il loro supporto assoluto per fare in modo che questo potesse accadere".

WRC 2020 - Ecco il calendario aggiornato