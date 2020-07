WRC: svelato il nuovo calendario 2020. C'è l'Italia!

Il nuovo calendario WRC 2020 era atteso per la fine del mese di giugno, ma ha fatto - finalmente - la sua comparsa oggi. FIA e promotori del WRC hanno trovato la quadra sugli eventi che da agosto a novembre comporranno la parte restante del travagliato Mondiale Rally 2020.

Come già annunciato nei giorni scorsi da diversi esponenti del WRC - tra i quali Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, a Motorsport.com - il calendario ufficiale di questa stagione è composto da appena 8 gare che, però, sono state ritenute sufficienti per poter terminare la stagione e assegnare i Mondiali.

La nuova lista di gara WRC comprende dunque 5 gare che saranno disputate tra settembre e novembre. Di queste 5, la novità assoluta è una. Questa è la gara che farà riprendere le ostilità ai protagonisti del Mondiale: il Rally Estonia.

La gara estone sarà la prima a essere disputata, essendo prevista dal 4 al 6 di settembre. I promotori del Rally Estonia hanno spostato di 2 settimane la gara ormai tempo fa, in seguito alla cancellazione del Rally di Finlandia e ora passa da evento promozionale del WRC a gara con titolazione Mondiale, ma sono stati costretti a ritardare di un altro mese la propria gara.

Del calendario originale, quello approvato a dicembre dell'anno scorso, rimane il Rally di Turchia, previsto dal 24 al 27 settembre, ma anche il Rally Italia Sardegna - che però cambia data rispetto a quella originale (era previsto a giugno) passando nel weekend che andrà dal 29 ottobre al 1 novembre e il Rally del Giappone, per ora previsto nonostante altri eventi di altre categorie del motorsport previste nel paese del Sol Levante siano stati cancellati ormai da diverse settimane.

Il rally del Giappone sarà la tappa conclusiva del Mondiale nel weekend che andrà dal 19 al 22 novembre. Inizialmente sembrava possibile che il Rally Ypres potesse prendere il posto del Rally di Germania, ma per ora questo è riuscito a mantenere il suo posto nonostante le restrizioni sui viaggi previste dal governo di Angela Merkel. L'evento che si terrà sugli asfalti che tagliano in mezzo alle vigne tedesche si terrà dal 15 al 18 ottobre.

Bisogna purtroppo segnalare la cancellazione del Rally d'Argentina a causa delle limitazioni a livello di logistica dei team e del WRC stesso, sebbene le parti in causa si fossero dimostrate aperte a recuperare l'evento sudamericano. Le condizioni sono risultate più difficili del previsto anche a causa dell'aumento di casi di COVID-19 nella parte sud del continente americano.

"Oggi pubblicare il nuovo calendario 2020 manda un chiaro segnale che il Mondiale Rally torna", a dichiarato Oliver Ciesla, WRC promoter managing director. "I promotori del WRC hanno lavorato senza sosta a fianco della FIA, delle Case coinvolte, dei team e dei rally che potenzialmente avrebbero potuto entrare nel calendario e lo hanno fatto in circostanze eccezionali, riuscendo a riformulare il calendario".

"Far ripartire il Mondiale WRC nel mese di settembre, dunque il momento più opportuno, ci aiuterà a fare in modo di assegnare i titoli iridati 2020. I fan hanno dimostrato enorme passione in Estonia e in Italia. Le aspettative hanno aiutato a far ripartire il Mondiale nel mese di settembre, ha aggiunto Ciesla.

"Sono molto felice di annunciare il calendario 2020 del WRC che è stato rivisitato dopo diversi mesi di discussioni che hanno richiesto grande flessibilità da parte di tutti. Una situazione mai verificatasi in precedenza", ha invece aggiunto Yves Matton, responsabile del reparto Rally della FIA.

Bisogna sottolineare come il Rally di Ypres e il Rally di Croazia rimangano in lizza per entrare nel calendario. Al momento sono eventi in attesa di subentrare in caso di forfait di uno dei 5 eventi che saranno disputati da settembre a novembre. Rimane in bilico la situazione del Rally di Germania e del Giappone.

Il nuovo calendario WRC 2020