WRC, Breen: "Hyundai? Ora ho più esperienza. Dovrò essere pronto"

Il Rally di Finlandia, in qualunque data dovesse disputarsi, segnerà il ritorno da titolare di Craig Breen. Il pilota nord-irlandese è stato inserito nella line up del team Hyundai Motorsport in quello che, almeno per ora, è la prima gara che dovrebbe segnare la ripresa del Mondiale Rally 2020 dopo lo stop forzato a causa della pandemia da COVID-19.

Craig ha già corso in questa stagione per Hyundai, chiudendo al settimo posto il Rally di Svezia, questo martoriato a causa della mancanza di neve che ha portato gli organizzatori a fare più tagli di speciali nel corso dell'evento.

Ora Breen avrà l'opportunità di rimettersi in gioco e di aiutare Hyundai nella sua rincorsa al Mondiale Costruttori in una delle gare che più ama, anche se, come lui stesso ammette, sembra strano che la situazione possa essere questa.

"Il Rally di Finlandia non è necessariamente l'evento che penseresti possa essere tra i miei preferiti. Non è fondo su cui mi sono formato o il tipo di strade su cui sono cresciuto, ma è un evento che amo assolutamente".

"Il risultato che ho ottenuto nel 2016, ottenendo quel podio, mi ha aiutato non poco a costruire una confidenza necessaria in un tipo di gara come quella".

Breen fece il suo esordio con Hyundai lo scorso anno, ottenendo un buon risultato all'esordio in Finlandia ma facendo meno bene nella sua gara di casa il Rally Galles-Gran Bretagna. Quest'anno, però, Craig potrà vantare maggior esperienza al volante della i20 Coupé WRC Plus.

"Conosco molto di più la macchina e il team rispetto all'anno passato. I dati che abbiamo raccolto nel 2019 ci aiuteranno molto con la preparazione dell'assetto per quest'anno, anche perché nel 2019 avevo fatto davvero pochi chilometri al volante della i20".

"Quest'anno sulla macchina ci saranno alcuni cambiamenti rispetto a quella che ho pilotato l'anno scorso, specialmente a livello aerodinamico, ma non vedo l'ora di tornare a guidarla".

"Ora sono estremamente concentrato sul fare il massimo per Hyundai Motorsport nel mese di agosto, quando dovrebbe corrersi il Rally di Finlandia. Qualunque cosa accada con il coronavirus, non potrò farci assolutamente nulla. Quello che posso fare è farmi trovare pronto come mai in precedenza. E' su questo che sto lavorando".