WRC, Australia in fiamme: i team aiutano le persone colpite

Il motorsport, a volte, non è solo pura competizione. Può essere tanto altro. E' il caso dei protagonisti del WRC, che in questo 2019 si sono sfidati per tutto l'anno per vincere gli iridi in palio. Dopo la cancellazione del Rally d'Australia, ultima prova del Mondiale, piloti e team hanno deciso di non far ritorno immediato a casa, ma sono rimasti a Coffs Harbour, sede di quella che avrebbe dovuto essere la base della corsa, con un obiettivo a dir poco nobile.

Il Rally d'Australia è stato cancellato nella notte tra lunedì e martedì dopo una lunga consultazione tra i promotori dell'evento, il Governo regionale, rappresentanti delle comunità locali e la FIA a causa degli incendi che stanno devastando l'isola e che hanno messo in seria difficoltà popolazione, fauna e flora. Così i team e i piloti del WRC hanno deciso di fare qualcosa per cercare di supportare le persone in difficoltà.

Le squadre hanno deciso di donare cibo destinato ai membri del team alle popolazioni locali e ai pompieri che stanno lavorando in maniera assidua per cercare di domare le fiamme che stanno divampando e distruggendo parte del territorio, specialmente nella zona del New South Wales.

Inoltre, i piloti si sono prodigati per lasciare abbigliamento (tute, guanti, cappellini) autografato alle persone colpite. Un piccolo gesto, che però rende l'idea di quanto anche gli equipaggi siano stati colpiti da quanto sta accadendo in Australia. Alcuni dei top driver del WRC, tra cui Jari-Matti Latvala e Thierry Neuville con i rispettivi navigatori - Miikka Anttila e Nicolas Gilsoul - hanno fatto visita al comando dei pompieri per conoscere alcuni di loro, ma anche volontari che stanno aiutando a loro volta la popolazione.

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport, Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Thierry Neuville

"Veri eroi", ha commentato Jari-Matti Latvala dopo l'incontro con vigili del fuoco e popolazione locale. "Ognuno di loro è stato molto coraggioso pur avendo dovuto subire una situazione del genere. E' stato un vero onore incontrare alcuni di loro al centro di comando dei vigili del fuoco".

Gli ha fatto eco Thierry Neuville, confermatosi anche in questa stagione vice campione del mondo Piloti: "E' stato molto bello visitare il comando dei vigili del fuoco a Coffs Harbour. Abbiamo incontrato famiglie copite dal fuoco e ogni team ha donato cibo per le comunità locali. Un ringraziamento di cuore ai vigili del fuoco, perché stanno dando tutto e stanno ancora lottando con il fuoco nel New South Wales".

Toyota Motor Corporation ha deciso di donare 250.000 dollari alla Salvation Army Australia per cercare di dare un altro aiuto concreto alla popolazione colpita dagli incendi. Lo ha reso noto proprop Toyota nelle ultime ore con un breve comunicato stampa diffuso suk proprio sito ufficiale e ripreso anche dal team Toyota Gazoo Racing WRT.